– Det er en litt dårlig bevart hemmelighet at vi står her i dag. Vi er hvert fall veldig glade for å presentere André, sa Odds sportssjef Morten Rønningen.

Hansen har skrevet under på en toårskontrakt som starter 1. januar. Keeperen er dermed tilbake i klubben han spilte for mellom 2011 og 2014.

– Det begynner å bli noen år siden, men det er veldig godt å være tilbake. Jeg bytter ut naturgress med kunstgress, men det skal jeg klare, sa Hansen før han signerte kontrakten.

Sisteskansen står med 122 kamper for Skien-klubben. I januar 2015 signerte han for Rosenborg, der han stoppet på 310 kamper.

– Vi spiller en moderne fotball der keeperen er veldig mye involvert. Jeg vet at André ser fram til det. Vi får en veldig solid ledetype som har hatt en fantastisk karriere og som er sulten på mer, sa Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen.

Det ble i sommer kjent at Hansen ikke kom til å forlenge sin kontrakt med Rosenborg etter sesongen. Han begrunnet det med sportslige og familiære årsaker.

Det ble spekulert på om veteranen kom til å melde overgang til Odd allerede i sommer da Leopold Wahlstedt ble solgt til Blackburn, men det ble ikke noe av. Per Kristian Bråtveit ble i stedet hentet fra dansk fotball på en korttidskontrakt ut sesongen.

Denne sesongen ble det mindre spilletid på keeperen som står med elleve landskamper.

Odd ble nummer ti i den nylig avsluttede eliteseriesesongen.