Sveitsiske Viktor Glatthard har signert for Sandnes HK. Linjespilleren har signert en toårskontrakt med opsjon på et tredje år.

Glatthard kommer fra HSC 2000 Coburg som spiller i 2. Bundesliga. 30-åringen har også en fortid i Haslum

– Her har jeg en god magefølelse. Marta, min kjæreste som opprinnelig er fra Stavanger og jeg ble nylig forlovet, og vi bestemte oss for å flytte til Vestlandet. Sandnes HK er et ungt, sultent og talentfullt lag. Jeg har hatt gode samtaler med Dalibor og er overbevist om at utviklingen til spillerne og klubben går i riktig retning. Jeg vil være med å ta det neste steget med Sandnes, sier han til klubbens hjemmesider.

Sandnes HK ligger på en tiendeplass etter en tøff andre halvdel av sesongen. Gaukene spiller ny kamp torsdag hjemme mot ØIF Arendal klokken 18.00.