I et internt notat som CNN har sett, skriver magasinets utgiver Authentic Brands Group at de permitterer ansatte som jobber for SI-merkevaren.

Selskapet solgte publiseringsrettighetene til Arena Group, men Arena Group klarte ikke å betale siste avdrag og mistet rettighetene.

«Dette er nok en vanskelig dag i det som har vært fire vanskelige år for Sports Illustrated under Arena Groups (tidligere The Maven) ledelse», heter det i en uttalelse fra fagforeningen.

Både Arena Group og majoritetseieren Manoj Bhargava har ikke besvart CNNs henvendelser.

Fagforeningen sier den forventer at Arena Group respekterer tariffavtalen og behandler alle ansatte rettferdig.

Redaktør Mitch Goldich sier de vil fortsette kampen for å opprettholde standarden til det ikoniske magasinet og sikre rettferdig behandling av de ansatte.

I desember sparket Arena Group administrerende direktør Ross Levinsohn etter flere pinlige episoder, blant annet publisering av falske forfatternavn og AI-genererte profilbilder.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.