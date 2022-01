– Det er det merkeligste jeg har opplevd noen gang. Jeg stiller meg opp og har svensken ved siden av meg. Så skyter jeg det første skuddet og treffer, så faller blink to samtidig, av reaksjon går jeg på tredjeskuddet, så fortsetter blinkene å falle, forteller Fjeld Andersen til NRK etter sin etappe.

For med de OL-klare utøverne i høyde, skulle de norske reservene forsvare Norges ære på stafetten i Ruhpolding. Det endte med kaos.

På den andre skytingen viste grafikken at Aleksander Fjeld Andersen hadde skutt ferdig og bommet, men det stemte ikke.

For svenske Peppe Femling hadde skutt to-tre skudd på skiven til Fjeld Andersen...

Fjeld Andersen ble stående, se seg rundt seg og riste oppgitt på hodet.

SKJØT FEIL: Peppe Femling skjøt på Norges blink. Foto: Pontus Lundahl/TT

– Alt er ødelagt, løpet er over, utbrøt NRKs Andreas Stabrun Smith og la til:

– For et amatørteater.

Til slutt ble nordmannens rop fra matta hørt, men det ble ikke mindre rør av det:

– Jeg rakk opp armen, det skjer ingenting og jeg gjør det igjen. Så jeg tar ned børsa og får noen bort til meg. Jeg får til slutt blinkene opp og skyter ferdig. Deretter får jeg beskjed om å skyte tre ekstraskudd i tillegg, sier Fjeld Andersen og fortsetter:

– Jeg har seks treff minimum. Så får jeg beskjed om å gå to strafferunder. Jeg gjør det jeg får beskjed om, så håper jeg vi får fratrekk. Men det ødelegger hele løpet.

Ut fra standplass var nordmannen desidert sist, to minutter bak lederen.

Og Like etter kunne NRKs skiskytterekspert Ola Lunde bekrefte at det var svensken som hadde tabbet seg ut.

– Jeg skjønner ingenting, vi var 17–18 personer som kom inn og jeg trodde jeg hadde kontroll på min blink, forteller Femling til NRK etter etappen.

Etter etappen hadde ba svensken om unnskyldning.

– Vi lurte på hva som skjedde, og jeg ba om unnskyldning. Ingen av oss ville at det skulle bli sånn, forteller Femling og legger til:

– Sist jeg gjorde det så var jeg vel 8-9 år. Det er trist. Det er ikke bare for min del, men Norges og de som skal ta over etter meg.

Godt ute på den tredje etappen ble det klart at juryen ga Norge et fratrekk på to minutter etter fadesen på den andre skytingen.

Men i realiteten var stafetten over og Norge endte på en syvendeplass.

– Vi får to minutter fratrekk, og det er bra. Men jeg har ingen rygger å gå på, man havner bakpå, oppsummerer Johannes Dale til NRK.