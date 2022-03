Chelseas russiske eier, Roman Abramovitsj, bekrefter i en pressemelding fra klubben at han har bestemt seg for å selge klubben. Samtidig opplyser han at han vil starte en stiftelse for å hjelpe ofrene av krigen i Ukraina.

Abramovitsj sier han alltid har valgt å ta avgjørelser som er til det beste for klubben.

– I den nåværende situasjonen, har jeg derfor tatt avgjørelsen om å selge klubben, fordi jeg mener det er det til det beste for klubben, de ansatte, og sponsorene og partnerne, skriver han i pressemeldingen.

Samtidig opplyser han at han ikke vil be om at lån han har gitt til klubben skal tilbakebetales. Disse skal ha en totalramme på 2 milliarder amerikanske dollar, tilsvarende over 17 milliarder norske kroner.

– Dette har aldri handlet om business eller penger for meg, men om lidenskap for spillet og for klubben, skriver russeren i pressemeldingen.

Videre forteller oligarken at han har startet en veldedig stiftelse som skal bruke overskuddet fra salget av klubben til å hjelpe ofrene i krigen i Ukraina.

JOBBET TETT SAMMEN: Vladimir Putin (venstre) og Roman Abramovitsj (høyre) jobbet i flere år tett sammen. Bildet er fra et møte i Kreml i 2005. Putin nominerte Chelsea-eieren til ny periode som guvernør i Tsjukotka. Foto: ITAR TASS / AP

Lørdag kom nyheten om at russeren hadde gitt fra seg kontrollen av klubben til en stiftelse, nå er russeren altså helt på vei ut døren.

I kjølvannet av den russiske invasjonen i Ukraina, har det vært mye debatt i Storbritannia om Abramovitsj’ rolle i Chelsea. Mangemilliardæren er kjent for å ha et godt forhold til president Vladimir Putin.

Labour-politikeren Chris Bryant sa i parlamentet sist uke at regjeringen bør frata Roman Abramovitsj sine eierskap i Storbritannia.

Samtidig har en rekke av Russlands rikeste, de såkalte oligarkene, gått ut mot president Putin, etter de mange økonomiske sanksjonene mot landet.

Mikhail Fridman, som ifølge Forbes er god for drøyt 100 milliarder kroner, har gått ut og kalt krigen «en tragedie».

Norgesvennen Oleg Deripaska, som blant annet har forhandlet med Stein Erik Hagen og som flere ganger er fotografert på ferie langs norskekysten, har også uttrykt at han ikke vil ha noen krig. På sosiale medier har Roman Abromovitsjs datter, Sofia, postet at det er Putin som vil ha krig med Ukraina, ikke landet Russland.

Etter at Abramovitsj ga fra seg ansvaret for klubben, skal han ha blitt kontaktet av den ukrainske siden for å bidra i forhandlingene om en løsning på konflikten mellom landene.

– Jeg kan bekrefte at Roman Abramovitsj ble kontaktet av den ukrainske siden for støtte til en fredelig løsning, og at han har forsøkt å hjelpe siden, hevdet en talsperson mandag.

Den russiske oligarken kjøpte Chelsea for rundt 190 millioner dollar i 2003, og har vært med på å bygge opp London-klubben til et imperium, som ifølge Forbes har en verdi på 3,2 milliarder dollar (28 milliarder kroner).

Kjøpet ble gjort mulig blant annet ved at daværende president Boris Jeltsin innførte privatisering av Russlands økonomi i 1992, noe Abramovitsj og en rekke andre menn utnyttet. Det er disse mennene som senere blir kalt oligarker.

– Det var noen som var flinkere enn andre til å skaffe seg kontroll over store deler av russisk økonomi. Abramovitsj var definitivt en av de flinkeste, har forsker Jakub Godzimirski tidligere sagt til VG.

Hør VG podkasten «Ukjent sum» som med VG-journalist og Russland-ekspert Ole Kristian Strøm som gjest forteller hvor viktig fotballen er for Vladimir Putin. Han forteller også om Chelsea-eier Roman Abramovitsj sin posisjon i det russiske regimet: