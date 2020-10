Mareritt for Solskjær – satte begredelig rekord da United ble ydmyket: – Patetisk

Norsk stjerneskudd fikk Milan-debuten. Så løsnet det for storklubben.

Manchester United-Tottenham 1–6

Manchester United-Tottenham 1–6

Ole Gunnar Solskjær tapte hele 1–6 hjemme for Tottenham. José Mourinhos mannskap snudde en tidlig United-ledelse i åpningsminuttene, og etter at Anthony Martial ble utvist like før halvtimen var spilt, raknet de røde djevlene fullstendig.

Tottenham rundspilte United, og de liljehvite ledet hele 4–1 til pause. Aldri før har Manchester United sluppet inn fire mål før pause på hjemmebane siden Premier Leagues oppstart i 1992/93-sesongen.

Det er første gangen på 1079 kamper, ifølge statistikksiden Opta:

– Patetisk

Tidligere United-spiller og nåværende ekspert hos Sky Sports, Patrice Evra, var ikke nådig i sin vurdering på stillingen 1–4.

– Jeg er helt ødelagt. Ser dere dette akkurat nå? Jeg ønsker ikke å kommentere denne kampen. Det er katastrofalt. Det er krise, sa Evra til Sky Sports.

Ekspertkollega Gary Neville hadde dette å si om Uniteds prestasjon.

– Prestasjonen er helt patetisk. Du er nødt til å gjøre det bedre enn dette, sa den tidligere United-kapteinen.

TV 2s Erik Thorstvedt var heller ikke nådig i sin dom over United.

– Dette er et jordskjelv. Det er smått historisk, sa den tidligere Spurs-keeperen.

Jose Mourinho var naturligvis svært fornøyd etter storseieren mot United.

– At United taper med seks skjer ikke hver dag. En historisk seier, men til syvende og sist er dette tre viktige poeng. Taktisk og psykologisk var vi klare. Så klare at vi ikke slapp oss ned etter straffescoringen imot. Det er santat vi spilte store deler mot 10 mann. Men 11 mot 11 spilte vi veldig bra og ledet 2–1, hvor de ikke klarte å kontrollere oss, sa Mourinho etter kampen.

Fikk straffe etter 30 sekunder

Det tok grunn 30 sekunder før Manchester United fikk straffespark mot Tottenham. Bruno Fernandes spilte Anthony Martial alene med keeper, før Davinson Sánchez la franskmannen i bakken.

Dermed kunne Fernandes stille seg opp fra straffemerket. Og som i bortemøtet med Tottenham forrige sesong, var portugiseren sikker som banken fra 11 meter.

Men så snudde José Mourinhos menn kampen på få minutter.

United-kapteinen tabbet seg ut

Harry Maguire og United-forsvaret det til. Først headet United-kapteinen ballen rett i hodet på midtstopperkollega Eric Bailly, før Maguire prøvde å heade tilbake til keeper David de Gea. Men Maguire bommet totalt på headingen. Etter litt klabb og babb datt ballen perfekt ned for Tanguy Ndombele, som smalt inn utligningen for Tottenham.

Tre minutter etterpå tabbet United-forsvaret seg ut nok en gang. Maguire laget frispark i duell med Harry Kane 40 meter fra mål. Men Spurs-spissen så at Son Heung-min var på løp i bakrom. Kane tok frisparket kjapt og spilte Son alene med keeper. Son chippet ballen lekkert over en utrusende De Gea, og dermed hadde bortelaget snudd kampen etter få minutter.

Omdiskutert rødt kort: – Idiotisk

Like før det var spilt en halvtime gikk det fra vondt til verre for Solskjær og United.

Tottenhams Erik Lamela var oppe med en arm i hodet på Martial, som reagerte med å daske Lamela i ansiktet. Argentineren la seg i bakken, og Martial fikk mottok det røde kortet.

– Det er syltynt å gå med på. Det er ikke bra. Det er unødvendig å reagere, men det er fryktelig strengt å gi rødt der. Det er helt idiotisk av Martial å reagere slik. Et mareritt for Solskjær og Manchester United, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb under kampen.

TV 2-ekspert Petter Myhre mente i likhet med Semb at Martial fikk rødt kort.

– Det er pinlig av Lamela som overspiller og legger seg ned. Så skal Martial ha det røde kortet, sa Myhre.

Sky Sports fotballekspert, Graeme Souness, er uenig.

– Hvis Martial blir utvist, må Lamela bli det samme. Hvis den ene må gå, må den andre også det. Er det dette Premier League handler om, spurte Souness i studio til Sky Sports.

Scoret fire før pause

To minutter senere scoret Spurs sitt tredje, og igjen var det United-forsvaret som klønet det til for seg selv.

Rett fra egen femmeter spilte Bailly en svært farlig pasning opp til Matic, som mistet ballen på 16 meter. Son fikk ballen skrått ute til venstre, og fant en ledig Kane inne i midten. Spissen satt inn 3–1 for Tottenham.

Etter 37 minutter hadde Son scoret Spurs’ fjerde mål før pause. Serge Aurier hadde et hav av rom på Tottenhams høyreside, og fikk tid til å sikte. Maguire var nok en gang ute av posisjon, og inn i rommet til midtstopperen dukket Son opp. Angrepsspilleren fra Sør-Korea satt ballen mellom beina på De Gea, og i mål.

Tottenham rundspilte United

Solskjær tok grep i pausen, og byttet ut Fernandes og Matic med Fred og McTominay.

Men det hjalp lite.

Seks minutter etter hvilen ble United fullstendig rundspilt. Spurs kombinerte inne i midten, før Højbjerg spilte en nydelig gjennombruddspasning som sendte høyreback Aurier alene med keeper.

Etter 77 minutter la Pogba innbytter Ben Davies i bakken. Klønete av franskmannen, som hadde en fryktelig kamp. Harry Kane var sikker fra straffemerket, og dermed sto det 1–6 på resultattavlen.

Det ble også sluttresultatet på en blytung kveld for Manchester United.