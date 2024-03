Klæbo og Erik Valnes ledet an i prologen, kvartfinalen og semifinalen, men i finalen falt Valnes ut av seierskampen og endte sist.

Da var det ingen igjen som kunne utfordre om seieren, og Klæbo vant overlegent.

Finske Lauri Vuorinen ble nummer to, mens Amundsen sikret tredjeplassen like foran Even Northug.

Klæbo avgjorde kampen om sprintkula i verdenscupen da han tok karrierens femte seier i Drammen tirsdag.

Verdenscupen er det imidlertid Amundsen som leder. Klæbo var 157 poeng bak før fredagens renn, og trønderen trenger at alt går hans vei denne helgen for å ha noe håp om å ta igjen landsmannen.

Fredag tok Amundsen 98 verdenscuppoeng, mens Klæbo sanket inn 112. Dermed skal det mye til for at Amundsen mister trøya på oppløpet.

Håvard Solås Taugbøl var en tåspiss unna semifinale, men måtte se avansementet ryke med minst mulige margin. For Sivert Wiig sa det stopp i semifinalen.