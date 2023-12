Datteren Ine Wigernæs bekrefter bortgangen overfor NTB. Familien er innforstått med at dødsfallet omtales.

Ingrid Wigernæs var en av forgrunnsfigurene i den første suksessrike perioden for norsk kvinnelangrenn. «Jentut’n» ble et begrep på alles lepper på 1960-tallet.

«Jentut’n» betyr «jentene» på hemsedalsmål, dialekten til Wigernæs, som er begrepets opphavsperson. Inger Aufles, Babben Enger Damon og Berit Mørdre utgjorde resten av den legendariske kvartetten.

Ingrid Wigernæs var kanskje den fremste pioneren av dem alle med tanke på framveksten av norsk kvinnelangrenn.

Utøver og trener

Hun deltok i sitt første VM i 1958. I 1965 og 1966 var Wigernæs både løper og trener for landslaget for kvinner. Hun la opp som aktiv i 1966, men fortsatte som trener fram til 1969.

Hun var trener da Inger Aufles, Babben Enger Damon og Berit Mørdre tok gull på OL-stafetten i Grenoble i 1968. To år tidligere var hun selv med å ta sølv på VM-stafetten i Holmenkollen bak Sovjetunionen. Wigernæs gikk da åpningsetappen.

– Vi minnes Ingrid Wigernæs som en av de virkelige pionerene innen norsk kvinnelangrenn. Hun gikk foran og viste vei på 1950- og 60-tallet. Som frontfigur for «Jentut'n» ble hun et viktig symbol på at også kvinner kunne gå langrenn. Hun satte markante spor etter seg både som aktiv utøver og trener, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til NTB.

I 2021 ble Wigernæs utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige St. Olavs Orden. Den hedersbevisningen mottok hun med stor stolthet.

Samtidig ble statuen av henne avduket i hjembygda Hemsedal. Den viser langrennslegenden som tråkker skispor foran barnebarnet Ingrid.

– «Jentut'n» ble en hedersbetegnelse og betydde mye for økt likestilling i skisporten. Deres gjennombrudd kom på en tid der enkelte fortsatt stilte spørsmål ved om det var passende for kvinner å konkurrere på ski, sier skipresident Dyrhaug.

– Foregangskvinner som Ingrid har utgjort en stor forskjell for generasjoner av skiglade kvinner. Vi er mange i Ski-Norge som har mye å takke henne for, legger hun til.

Flyttet hjem

Lørdag døde skipioneren, 95 år gammel, med familien rundt seg.

«Mamma hadde sviktende fysisk helse, men utkonkurrerte oss i hukommelse og interesse helt til nå. Hun var glødende engasjert i oss nærmeste, og i lokalpolitikk og i verden for øvrig, til hun sovnet inn lørdag», skriver datteren Ine til NTB.

Wigernæs var født i Hemsedal i 1928, men bodde mesteparten av livet i Oslo. I 2020 flyttet hun «heimatt».

«Midt i dette strømmer det inn sterke og gode meldinger om sporene hun har tråkket og hvor mye hun har betydd i sitt engasjement for grupper og enkeltpersoner, som venn og forkjemper. Vi er uendelig stolte», skriver datteren Ine.

Ingrid Wigernæs står igjen som en av de store i norsk skisport.