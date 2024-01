Trønder-Avisa melder at klubben varslet det lørdag kveld. De skriver at tyrkiske medier kobler ham til en overgang til storklubben Besiktas.

– Takk for alt, Jonas, skrev klubben i sosiale medier. De la til at det var en gjensidig avtale om å bryte kontrakten og at de unner ham suksess i framtiden.

Svensson skriver på Instagram at han takker for støtten han har fått fra fansen.

– Det var en fantastisk reise. Vi har gjort et veldig godt arbeid både i Tyrkia og Europa. Jeg og familien min vil aldri glemme all hjelpen og gjestfriheten som folket i Adana viser, skriver 30-åringen.

Svensson er ifølge trøndermediene ønsket i Rosenborg og har selv sagt at han ikke utelukker et comeback der.

Høyrebacken står med 23 landskamper for Norge, den siste kom i 2021.