Northug uttaler seg til pressen for første gang: Følg sendingen fra 11.30

Vi sender direkte fra Clarion Hotel & Congress i Trondheim når Petter Northug skal uttale seg om hendelsen og situasjonen han befinner seg i.

Sendinga starter klokka 11.30. Her vil journalist Ole Sagbakken være i samtale med Adressa-kommentator Birger Løfaldi.

Ble stoppet av politiet

Det var sist fredag at den tidligere skistjernen fortalte på sin Instagram-konto at han ble stoppet av politiet i en fartskontroll kvelden før og at det ble funnet en mindre mengde narkotika – kokain – hjemme hos ham.

Northug ble tatt for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen på E6 mellom Dal og Mogreina på Romerike.

En uke senere skal han altså fortelle med egne ord om hendelsen som har fått politiet til å sikte ham for oppbevaring av narkotika, kjøring over fartsgrensen og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Skal kun snakke i plenum

Pressemøtet med 34-åringen starter klokka 12.

Alle spørsmål vil bli stilt i plenum, og Northug vil ikke gi individuelle intervjuer.

Ifølge presseinvitasjonen som tidligere Northug-manager Are Sørum Langås har sendt ut, ber Northug om forståelse for dette.