Det handler ikke om fotball, men om sjakk.

For St. Pauli rykker opp til 1. Bundesliga både i fotball og sjakk denne våren.

For å styrke sjakklaget har Hamburg-klubben altså hentet den norske verdenseneren, noe som vekker oppsikt i tyske medier.

– Jeg gleder meg til å bli en del av det kuleste merket i Tyskland, sier Carlsen ifølge Sport Bild.

Det er forretningsmannen Jan Henric Buettner som står bak den overraskende overgangen, skriver Sport Bild. Carlsen og Buettner samarbeidet i vinter nært i den VG-sendte Fischer-turneringen på Buettners hotell Weissenhaus.

– Det er fantastisk med dobbelt opprykk både i fotball og sjakk. For å gjøre toppsjakk mer synlig i Tyskland, er FC St. Pauli en ideell partner. Jeg er glad for at Magnus har bestemt seg for å spille for FC St. Pauli på vårt initiativ, sier Buettner ifølge det tyske bladet. Med «vi» mener han Weissenhaus Chess Academy, som Buettner har grunnlagt og som samarbeider nært med St. Pauli.

I sjakk er det mulig å spille for lag i flere land, på samme måte som for eksempel i speedway. Det betyr at Magnus Carlsen kan fortsette å spille for sitt Offerspill i Norge, samtidig som han spiller for St. Pauli i Bundesliga, der det spilles klassisk sjakk.

Carlsen tapte onsdag finalen i årets andre Champions Chess Tour-turnering. Det ble tap i armageddon for Alireza Firouzja både i den første og andre kampen i storfinalen.

Fra 27. mai spiller nordmannen hjemme i Norway Chess i Stavanger.