Klubben bekrefter at både Joel Matip og Thiago Alcantara er ferdig på Merseyside.

– I alle årene jeg har vært involvert i fotballen er jeg ikke sikker på om jeg har møtt noen som er høyere elsket enn Joel Matip. Han er et fantastisk menneske og en fantastisk fotballspiller. Vi har vært velsignet som har fått ha han med oss så lenge, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp - som også forlater klubben denne sommeren.

Kun 30 minutter etter nyheten om at Matip er ferdig kom også beskjeden om at Thiago går samme vei:

– Han er et talent som kunne spilt for hvilket som helst lag i verden og det var et privilegium å ha ham her, sier Klopp om spanjolen.

SLUTTEN PÅ EN ÆRA: Både Joel Matip og Jürgen Klopp forsvinner ut dørene på Anfield i sommer. Foto: LEE SMITH / Reuters / NTB

Den tidligere kamerunske landslagsspilleren har vært ute med en alvorlig kneskade store deler av inneværende sesong. Ligakampen mot Fulham 3. desember i fjor var dermed hans siste for rødtrøyene.

Midtstopperen kom gratis til Liverpool fra Schalke i 2016 og avslutter tiden på Anfield med 201 kamper for de røde.

Han spilte 9 ligakamper da Liverpool vant ligaen i 2019/20 og startet Champions League-finalen i 2019 da Liverpool slo Tottenham. Da Liverpool havnet på annenplass i ligaen i 2021/22 spilte han 31 av 38 ligakamper.