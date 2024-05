Det er Porsche som har invitert den norske Formel 2-profilen til å kjøre deres bil.

– Formel E har veldig spennende løp, og det er sammen med World Endurance Championship og IndyCar på nivået rett under Formel 1 når det kommer til kvalitet på førere, team, prestisje, penger og teknologi, mener Atle Gulbrandsen, kjent både som Formel 1-kommentator på Viaplay og sportssjef i bilsportforbundet.

– Dessuten er det et viktig mesterskap som bruker bilsport til å utvikle og markedsføre teknologi som gjør at utslippene fra verdens bilpark går ned.

– Kan Dennis Hauger blir Formel E-fører?

– Fokus for Dennis nå er å vinne Formel 2, og gjør han det, kan det fortsatt åpne seg en mulighet i Formel 1. Om det ikke blir Formel 1, så er Formel E et av tre alternativer sammen med IndyCar og WEC, slik jeg ser det, svarer Atle Gulbrandsen.

Dennis Hauger står med én seier og én 2. plass i Formel 2 til nå i 2024. Foto: Sebastiaan Rozendaal

Han forteller at han som første nordmann testet en Formel E-bil i fjor.

– Bilene går veldig fort. Jeg har også vært på to Formel E-løp, og liker det veldig godt. Formel E er moderne og progressivt, og med bærekraftstrategien er det mer enn bare idrett, sier Atle Gulbrandsen.

Da det ble kjent at Hauger skulle få denne testen i Formel E, understreket han at det ikke er hans førstevalg:

– Fokuset mitt for sesongen er selvfølgelig Formel 2-mesterskapet, men jeg synes det er kult å få denne muligheten. Jeg er veldig takknemlig for å ha blitt tilbudt testen av Porsche Motorsport og gleder meg til å prøve deres helelektriske formel-bil, sa Hauger for en drøy måned siden.

Porsche vant helgens løp i Berlin ved António Félix da Costa. Hauger noterte åttende beste tid på testen mandag formiddag.

Slik ser Porsches Formel E-bil ut. Her er deres fører Pascal Wehrlein i aksjon i Berlin søndag. Foto: Porsche Motorsport

Etter en lang pause skal Dennis Hauger til helgen i gang igjen med Formel 2-mesterskapet, der han ligger som nummer tre foreløpig.

Mot slutten av 2023 ble det kjent at Dennis Hauger ikke lenger skal være en del av Red Bulls akademi. Han kom inn i Red Bull-systemet allerede som 14-åring. Samtidig blir han nå uavhengig av alle Formel 1-team – og kan være åpen for tilbud fra alle.

PS: Her kan du følge tidene i mandagens test i Berlin. I alt 17 førere er i aksjon.

