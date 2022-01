Et hattrick av Jack Harrison sørget for at Leeds slo West Ham 3-2 søndag. Leo Hjelde (18) kom inn og ble tidenes yngste norske Premier League-debutant.

Leeds måtte gjøre to tidlige bytter, og det ga Hjelde sjansen etter 23 minutters spill. Han er den 72. nordmannen som har fått spille i Premier League og altså den yngste.

Nordmannen spilte hele kampen for Leeds da laget røk ut av FA-cupen mot nettopp West Ham sist helg.

Da endte det med tap for Leeds, men i søndagens Premier League-kamp ble det seier for Hjelde & co. takket være Harrison.

Kantspilleren ga Leeds ledelsen ved tre forskjellige anledninger og ordnet med det en viktig seier i bunnstriden. Hjeldes lag har nå et godt stykke ned til nedrykksstreken.

For West Hams del ble det en forspilt mulighet til å skaffe en luke ned til konkurrentene i kampen om 4.-plassen.

London-klubben er fortsatt to poeng foran Arsenal og fire poeng foran Tottenham på tabellen, men byrivalene har henholdsvis to og fire kamper til gode på West Ham. Arsenal og Tottenham skulle egentlig møtes søndag, men kampen ble utsatt.

Hattrick

Leeds hadde allerede tatt ledelsen da Hjelde kom inn. Harrison sendte Leeds i føringen etter å ha fått ballen etter en retur fra West Ham-keeper Lukasz Fabianski.

Hjelde ble byttet inn for Junior Firpo drøyt ti minutter etter ledermålet og klarte ikke å hindre at brennhete Jarrod Bowen utlignet til 1-1 etter 34 minutter.

Men Harrison var ikke ferdig for dagen og scoret like godt tre minutter etter Bowens utligning. 2-1-målet til Leeds kom i likhet med West Hams utligning på corner.

Like etter pause var lagene à jour. Pablo Fornals dro seg fint inn i boksen og avsluttet sikkert ned i hjørnet.

Etter en times spill fikk Harrison sitt hattrick da han var sikker alene med keeper etter at Leeds nok en gang vant ballen høyt i banen.

VAR-annullering

Like etter ledermålet var Raphinha centimeter unna å doble ledelsen med et vakkert frispark. Forsøket gikk i krysstanga og ut.

Enda nærmere dobling av ledelsen var Leeds etter 74 minutter. Raphinha dro seg fint fri på kanten og slo inn til Mateusz Klich som banket ballen i nettet, men målet ble ikke stående. Etter en VAR-sjekk viste det seg at ballen var innom Rodrigo som sto i offside på målstreken.

Marcelo Bielsa var langt fra fornøyd med avgjørelsen, men fikk endelig se sitt Leeds spille på måten han ønsker.

Med et snaut kvarter igjen å spille var Hjelde nær ved å få en assist, men det harde innlegget i boksen ble akkurat for upresist til at Leeds klarte å score.

West Ham fikk også et mål annullert mot slutten, men denne gangen var assistentdommeren oppe med flagget etter at ballen gikk i mål.