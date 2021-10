Norge vant nøkkelkamp: Mot beste kvalik på to tiår

Spillerbørsen: Disse to og én til pekte seg ut

NORGE-MONTENEGRO 2–0

Ståle Solbakken kom susende. Gjennom den kalde oktober-vinden, over det fuktige Ullevaal-gresset. Så kastet han seg inn i en stor gruppeklem.

Norges trener tok av da Mohamed Elyounoussi sikret Norges 2–0-seier over Montenegro.

– Han er stein gal, det får du se når vi scorer det målet, sier Stefan Strandberg på pressekonferansen etter kampen.

– Det er fantastisk å ha en trener som gir så mye av seg selv, legger han til.

Mohamed Elyounoussi skjønte ikke helt hva som skjedde.

– Jeg så først Ohi (Omoijuanfo). Jeg trodde jeg klemte Ohi, men så oppdaget jeg at det var Ståle. Han viser at han fortsatt kan sprinte. Det er fantastisk å feire det målet med hele laget.

Men kvelden kunne blitt så mye bedre. Gruppekonkurrent Tyrkia lå lenge under mot underdog Latvia. Men ni minutter på overtid - på straffe - scoret Burak Yilmaz Tyrkias vinnermål.

Dermed blir det fortsatt et rotterace om gruppens to øverste plasser.

«Vi liker at det er alvor», sa Ståle Solbakken til TV 2 før kamp. Og dette var alvor. Den ekstremt viktige seier gir Norge et glimrende utgangspunkt i VM-kvalifiseringsgruppe G.

Det utfallet var aldri gitt. For mellom Mohamed Elyounoussis to scoringer, styrte Montenegro mye av kampen. Norge byttet til tre stoppere på slutten for å holde unna.

Beste på 20 år

De avgjørende kampene kommer i november. Latvia på hjemmebane og Nederland på bortebane.

Men allerede styrer Norges herrelandslag mot en uvanlig sterk kvalifisering.

Norge står med 17 poeng på åtte kamper. Det gir et foreløpig snitt på 2,1 poeng pr. kamp. Norge har ikke avsluttet én eneste kvalifisering - hverken til EM eller VM - med et høyere snitt siden kvaliken til EM i 2000 (se egen faktaboks).

Det var sist gang Norge gikk til et stort mesterskap.

– Det vi har fått inn i laget, er at vi kan spille på forskjellige måter ut fra hvem vi møter og kampbildet. Det har vi gjort bra, spesielt med tanke på at vi nesten ikke har treninger sammen, sier Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

– Vi er ikke der vi vil være ennå, men vi er hvert fall på god vei, sier Solbakken

Vis fakta ↓ Norges siste 12 kvalifiseringer 2022-VM: 17 poeng på 8 kamper (2,125 poeng i snitt) (foreløpig) 2020-EM: 17 poeng på 10 kamper (1,7 poeng i snitt) 2018-VM: 13 poeng på 10 (1,3 poeng i snitt) 2016-EM: 19 poeng på 10 (1,9 poeng i snitt) 2014-VM: 12 poeng på 10 (1,2 poeng i snitt) 2012-EM: 15 poeng på 8 kamper (2 poeng i snitt) 2010-VM: 10 poeng på 8 kamper (1,25 poeng i snitt) 2008-EM: 23 poeng på 12 kamper (1,9 poeng i snitt) 2006-EM: 18 poeng på 10 kamper (1,8 poeng i snitt) 2004-EM: 14 poeng på 8 kamper (1,75 poeng i snitt) 2002-VM: 10 poeng på 10 kamper (1 poeng i snitt) 2000-EM: 25 poeng på 10 kamper (2,5 poeng i snitt)

Solbakken-trekk betalte seg - igjen

Skjønt, Norge briljerte ikke fra start til slutt mandag kveld. Montenegro kunne ha spolert festen for en fullsatt Ullevaal Stadion (for første gang siden gjenåpningen).

Hadde Adam Marušić fått en bedre touch da han ble spilt alene med Ørjan Nylan etter pause, hadde Montenegro utlignet. Og hadde Stevan Jovetic truffet bedre på sitt skudd etter 80 minutter, hadde Montenegro utlignet.

– 2–0-resultatet reflekterte ikke det som skjedde på banen, sier Montenegro-trener Miodrag Radulovic på pressekonferansen etter kampen.

Gjestene fra Balkan så ofte farlige ut - spesielt etter pause.

Norge slet tidvis med å skape sjanser, spesielt i starten av kampen.

Det måtte en dødball til. En corner ble spilt kort til Marcus Holmgren Pedersen, som slo inn. Stefan Strandberg stusset ned til Mohamed Elyounoussi. Han headet enkelt i mål.

Dette var Norges andre dødballmål på to kamper etter at dødballtrener Bernardo Cueva kom inn i støtteapparatet. Cueva har fått frie tøyler til å utforme Norges offensive dødballer.

På skuddhold

Dennis Johnsen var tidvis frisk da han kom inn til sin landslagsdebut. Han ropte på hands et kvarter før slutt - men dommeren avviste klagene.

Stort sett fløt ikke Norges angrepsspill. Et nervøst Ullevaal-publikum så Montenegro yppe seg.

Men det røde kortet til frustrerte Marko Vesovic gjorde Norges sluttminutter enklere.

Utligningen kom aldri. I stedet scoret Mohamed Elyounoussi et nytt mål, et praktfull skudd nede i høyre hjørne.

Norge-spillerne jublet ute på gressmatten. Fansen jublet med dem.

– Den følelser vi får der, sammen med dem, kan du ikke oppleve noe annet sted, sier Stefan Strandberg.

Vil du lese mer om landslaget?