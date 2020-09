Børven ferdig i Rosenborg etter tre måneder – klar for tyrkisk fotball

Det bekrefter klubben fra Tyrkias hovedstad på Twitter.

Interessen fra Ankaragücü har vært kjent siden forrige uke, da både Rosenborg-trener Åge Hareide og Børven selv bekreftet at den tyrkiske klubben hadde lagt inn bud på spissen.

Tirsdag morgen bekreftet RBK at Børven hadde reist fra Trondheim for å gjennomføre en medisinsk sjekk i en utenlandsk klubb. Onsdag ettermiddag ble overgangen bekreftet.

Fire mål for Rosenborg

Dermed er Børvens tid i Rosenborg over etter bare 92 dager. Spissen hadde scoret seks mål på fire kamper for Odd da han i slutten av juni signerte for trønderne, men fant bare veien til nettmaskene fire ganger på totalt 14 seriekamper for RBK i løpet av tre måneder i klubben.

I tillegg scoret han to ganger mot Breidablik i europaligakvaliken.

28-åringen fra Øystese i Vestland har i Trondheim blitt brukt både som midtspiss og på kanten. Børven spilte 86 minutter da Rosenborg slo Aalesund 2–1 på bortebane søndag.

Dette blir spissens andre utenlandsopphold. I 2013 forlot han Vålerenga til fordel for nederlandske Twente. Oppholdet ble ingen stor suksess. I 2016 returnerte han til norsk fotball da han gikk på lån til Brann. Året etter signerte han for bergenserne på permanent basis.

I 2018 returnerte Børven til Odd, klubben hvor han startet karrieren. Forrige sesong ble han toppscorer i Eliteserien med 21 mål på 30 kamper for Odd.

Står med ett poeng på to kamper

I Tyrkia har de nettopp tatt fatt på en ny sesong. Ankaragücü endte sist i toppdivisjonen forrige sesong, men på grunn av koronapandemien rykket ingen ned fra øverste nivå.

Ankaragücü står med ett poeng på to kamper og ligger på 16.-plass.

En rekke norske fotballspillere tjener for tiden til livets opphold i tyrkisk fotball. Det gjelder Fredrik Gulbrandsen (İstanbul Başakşehir), Anders Trondsen (Trabzonspor), Zlatko Tripić (Göztepe), Martin Linnes og Omar Elabdellaoui (begge Galatasaray).

Hovedstadsklubben Ankaragücü har også en annen spiller i troppen med en fortid fra Eliteserien – tidligere Bodø/Glimt-keeper Ricardo Friedrich.