En av de største svenske idrettsheltene er for tiden TV-ekspert for Viaplay under hockey-VM. Men når Sverige skal møte Kazakstan torsdag, har han tatt en pause og dratt til Stockholm.

Anledningen er at han hadde planlagt å ta med sin ni år gamle datter på konsert med Taylor Swift i Friends Arena.

Men det blir ikke noe av, ettersom det er 13-årsgrense ifølge, Folkhälsomyndigheten og Miljöförvaltningen.

– Synd å miste Taylor Swift, men vi kommer så klart til å følge reglene. Vi tar en koselig middag på lørdag istedet, sier Forsberg ifølge Aftonbladet.

Taylor Swift skal ha tre konserter i Sverige denne helgen. Det er solgt rundt 200.000 billetter.