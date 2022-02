ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Tiril Eckhoff skjøt seg bort på skiskytterstafetten. Hun sier at kollapsen til venninnen Ingrid Landmark Tandrevold har gått inn på henne.

Det var de svenske damenes dag. De har tidligere aldri vunnet en OL- eller VM-stafett i skiskyting for kvinner – før i dag.

Linn Persson, Hanna Öberg og Mona Brorsson var med på laget som tok OL-sølv for fire år siden i Pyeongchang. Med Elvira Öberg på siste etappen i dag klarte svenskene seg med seks ekstraskudd og tok en historisk OL-triumf.

Med to sølv – begge ved Elvira Öberg – har Sveriges OL vært en skuffelse – frem til i dag.

Norge var aldri med i gullkampen.

I sin første mesterskapsstafett gjorde Karoline Knotten jobben på førsteetappen og klarte seg uten ekstraskudd.

Ut fra siste skyting tapte hun noen sekunder før hun fikk en ny stav, men til veksling var det bare 13,6 sekunder opp til Tyskland og Sverige i tet.

Tiril Eckhoff måtte bruke to ekstraskudd på sin første skyting og tapte en del til teten. På andre skyting tok vinden seg opp. Eckhoff fikk skjelven og måtte ut i to strafferunder. Plutselig var Norge 1.53 bak teten på en 12. plass.

– Hadde ingen sjanse

– Jeg fikk så til de grader skjelven og hadde ikke noen sjanse. Jeg ristet som et løvblad. Det var skitt. Det var som å drikke 40 Red Bull og 40 espresso i en kombinasjon av nervøsitet, høyde og lite oksygen. Det er dritt å ødelegge for resten av laget, sier Eckhoff til VG.

Hun innrømmer at kollapsen til venninnen Ingrid Landmark Tandrevold har gått inn på henne.

– Det har vært skikkelig tøft. Det har vært mye som ikke har vært ideelt. Det har ikke vært lett når bestevenninnen din får slike problemer.

Etter stafettdramaet ble Eckhoff støttet av lagkameratene.

– Jeg er veldig glad for det Tiril har gjort for meg – den lagspilleren hun er. Slik skal vi nå være tilbake for henne. Jeg har fått runde på stafett før, så vet hvordan det er, sier Karoline Knotten til VG.

Eckhoff sendte Ida Lien ut 1.53 bak russerne i tet. Lien fylte på første skyting og gikk Norge opp til 7. plass.

På stående skyting gikk Italia ut i tet foran Sverige, mens Lien beholdt 7.-plassen etter å ha brukt ett ekstraskudd.

Lien sendte Marte Olsbu Røiseland ut på en 5. plass, 1.15 bak Sverige – og med bare et drøyt minutt opp til bronse.

Elvira Öberg gjorde jobben sin på siste skyting og sikret det svenske gullet. Røiseland prøvde å ta igjen Denise Herrmann og tyskerne, men det ble for langt opp.

Russerne tok 2.-plassen foran Tyskland. I mål var Norge rundt 13 sekunder bak bronsen.

– Det var veldig kjedelig. Vi hadde lyst å kjempe om medaljer, vi var ikke god nok. Det er utrolig kjipt på komme på den sure fjerdeplassen. Jeg har snakket med Tiril og hun var selvfølgelig lei seg. Vi har alle vært der. Vi vinner som et lag og taper som et lag. Det er selvfølgelig kjedelig. Vi skal reise oss og slå tilbake på fellesstarten, sier Marte Olsbu Røiseland til VG.

– Hvordan har de siste dagene vært med tanke på Ingrid?

– Det er veldig kjedelig for Ingrid. Hun hadde lyst å være med på denne stafetten. Hun hadde jobbet hardt mot dette OL-et, og dermed ikke få lov å delta i de siste to øvelsene er kjipt både for henne og lagvenninnene. Vi skal gjøre det beste ut av det. Vi får prøve på nytt på fellesstarten, sier Olsbu Røiseland.

PS! For Sveits var stafetten allerede over rett før første veksling etter at Irene Cadurisch angivelig kollapset. Hun ble kjørt vekk på båre.