Blytung dag for trønderlagene i 1. divisjon

ULL/KISA - RANHEIM 1–0

ÅSANE - STJØRDALS-BLINK 2–1

Henrik Kristiansen ble matchvinner og sørget for hjemmeseier i Jessheim da Ull/Kisa slo Ranheim 1-0. Eidsvollingen bøyde inn et frispark fra drøyt 20 meter på lekkert vis med høyrefoten. Tapet gjør at Ranheim ligger på 4.-plass, tre poeng bak Sogndal på opprykksplass.

Også Åsane gikk seirende ut på egen bane søndag. Bergenserne vant over Stjørdals-Blink 2-1 tross litt spenning i sluttminuttene da gjestene scoret på overtid. Med 31 poeng er Åsane for alvor med i opprykkskampen. Harald Tangen og Henrik Udahl sto for hjemmelagets mål, mens Håvard Kleven Lorentsen scoret gjestenes eneste.

Blink ligger dermed på 7.-plass etter 20 kamper, to poeng bak Sandnes Ulf på kvalikplass.

Uavgjort i toppkampen

Det ble spilt tilnærmet full runde i 1. divisjon søndag.

Tromsøs dominans i 1. divisjon ble satt på prøve borte mot Sogndal. Der fortsatte sogndølingene sin fantastiske hjemmestatistikk med kun ett tap etter at de berget uavgjort mot ligalederne.

Fitim Azemi utfordret de gode Sogndal-tallene med 1-0-scoringen for TIL etter halvtimen spilt. Lars Sætra fant 28-åringen med en fin ball i bakrom, før Azemi vendte vekk Igoh Ogbu og plasserte ballen lekkert i hjørnet av målet.

Men hjemmelaget viste hvorfor de ligger på 2.-plass på tabellen. Ogbu utlignet etter et vakkert frispark da det var sju minutter igjen av ordinær tid.

For å koble et sterkere grep om opprykksplassen, burde nok Sogndal ha tatt alle poengene. Bare to poeng bak, og med én kamp mindre spilt, lurer et Lillestrøm-lag i kanonform.

Dominerende LSK

Det var duket for festfotball på Åråsen da LSK sendte Øygarden nærmere nedrykk. Samtidig hoppet laget opp til tredjeplassen på tabellen.

Lagene så ut til å gå i garderoben med 0-0, men så våknet Lillestrøm for fullt og banket inn to scoringer på overtid før pause. På halvvolley spilte Thomas Lehne Olsen videre til Daniel Gustafsson, som dro seg inn i banen og sendte ballen tilbake til lagkameraten like foran stengene til Borger Thomas Lehne Olsen hamret til på første berøring og satte ballen fint ned i lengste hjørne.

Bare minutter senere fyrte Torbjørn Kallevåg av en suser fra 18 meter. Ballen fant veien til nettmaskene nede ved stolpen. 27-åringen dro av to mann før han sendte hjemmelaget til pause med to måls ledelse.

Like før timen sendte Fredrik Krogstad Øygarden-keeper Thomas feil vei og punkterte kampen med sluttresultatet 3-0.

Første hjemmeseier

HamKam lå farlig nærme nedrykksstreken før søndagens møte med Sandnes Ulf på Briskeby, og de trengte sårt poeng for å forbli i norsk fotballs nest øverste divisjon.

Etter en rekke innlegg fra høyrekanten, fikk hjemmelaget endelig lønn for strevet ved Moses Ebiye. Amin Nouri slo et perfekt innlegg inn mot Elbiye, og nigerianeren ga HamKam ledelsen med pannebrasken like før pause.

Rett etter timen spilt måtte målscoreren av banen med skade, men kunne juble for 2-0-seier og sesongens første trepoenger på eget gress etter at Markus Solbakken fastsatte resultatet åtte minutter før slutt.

Ny borteblemme for Grorud

Grorud hadde ikke vunnet en bortekamp på sine siste sju kamper, og måtte se seg slått på fremmed gress nok en gang etter 1-3-tap for KFUM.

Hjemmelagets Robin Rasch åpnet målkontoen like før pause med god hjelp fra Grorud-keeper Mats Gulbrandsen Viken. Frisparket fra Rasch var fra hele 25 meter, men fant nettmaskene via stolpen etter en stygg feilberegning fra Viken.

Remi-André Svindland gjorde ingen feil alene med keeper kvarteret før slutt etter et lekkert forarbeid av David Tavakoli. Etter 87 minutter tente Oscar Aga et håp for gjestene, men som ble knust raskt da Tavakoli fastsatte resultatet bare minutter senere.

Dermed kunne KFUM juble for seier og ett skritt nærmere opprykkskvalifisering.

Det ble en målløs affære mellom Strømmen og Kongsvinger. Sistnevnte er tabelljumbo med bare 14 poeng på 20 kamper, mens Strømmen ligger på 14.-plass med 19 poeng.