Rookien Zak O'Sullivan vant løpet fra 15. startspor - etter en strategisk genistrek der teamet ventet helt til en virtuell sikkerhetsbil med å ta ham inn til dekkbytte.

– Det er ellevilt, fastslår Stein Pettersen på Viaplay.

– MP Motorsport kunne ha holdt også Dennis ute hele veien. Da hadde det vært han som hadde vunnet dette løpet, sier hans kollega Atle Gulbrandsen fra Monaco.

Isack Hadjar, som følte seg frarøvet seieren, måtte nøye seg med 2. plass og var rasende på teamradioen etterpå.

Lørdag tok Hauger en sterk pallplass i sprintløpet, der han ble nummer tre.

Søndag tok nordmannen i tillegg til 6. plass også et ekstrapoeng med beste rundetid.

– En god helg ut fra en vanskelig kvalifisering, summerer Thomas Schie på Viaplay-sendingen Haugers helg.

Dennis Hauger - med oransje bil - i tøff fight søndag. Foto: Luca Bruno / AP / NTB

I Monaco er kvalifiseringen veldig avgjørende, og Dennis Hauger måtte nøye seg med 8. plass fredag. Det betydde åttende beste startspor søndag morgen. Han falt ned til 9. plass i starten.

Han var blant de siste som kom inn til dekkbytte og overtok ledelsen i løpet etter 24 runder. Hauger lå ute med de samme dekkene som han startet med i over 30 runder.

– De spekulerer i at sikkerhetsbilen må ut, sier Stein Pettersen på Viaplay-sendingen.

Etter 34 runder måtte Hauger likevel inn og bytte dekk, og han kom ut på noe som i realiteten var 5. plass - og nordmannen hadde samtidig et veldig bra tempo. Han presset på for å avansere, men det er nærmest umulig å kjøre forbi i Monacos trange gater.

Zak O'Sullivan vant takket være at han ble liggende ute enda lengre enn Hauger og byttet dekk under virtuell sikkerhetsbil. Isack Hadjar ble nummer to.

– Han tok en kjempesjanse, og det ga jackpot, fastslår Stein Pettersen på Viaplay.

– Jeg trodde seieren var i boks, sier Hadjar i arenaintervjuet.

Rookien Paul Aron ble nummer tre og overtok ledelsen i mesterskapet - fulgt av Hadjar. Hauger er fortsatt nummer fire med 56 poeng. Aron har 80.

PS: Martinius Stenshorne har hatt en tung Monaco-helg etter at et rødflagg på slutten av kvalifiseringen betydde at han måtte starte på halen av Formel 3-feltet begge dager. Han ble nummer 16 i lørdagens sprintløp og nummer 26 i søndagens hovedløp.