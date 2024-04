Narve Gilje Nordås sto i utgangspunktet kun oppført på 5000 meter i kveldens Meeting Ibroamericana i Huelva i Spania.

Tirsdag formiddag viser oppdaterte startlister at Nordås sto oppført på 1500 meter, slik TV 2 meldte først. Det spanske friidrettsforbundet skriver at Gilje Nordås har ombestemt seg i siste liten.

«Mennenes 1500 meter er forventet å bli stjerneøvelsen under stevnet, spesielt etter at norske Narve Gilje Nordås (3.29.47) bestemte seg for å løpe i siste liten. Han planlegger fortsatt å starte 5000 meter for å hjelpe sin kompis Per Svela» skriver nettstedet.

Nordmannens agent bekrefter også at han skal løpe 1500 meter.

– Han kommer definitivt til å prøve å vinne 1500 meter og, avhengig av hvordan han føler seg kan det kan det være han prøver å hjelpe Per på 5000 meter noen runder for treningens skyld, sier Nordås-agent Nic Bideau til NRK.

Narve Gilje Nordås fikk sitt store gjennombrudd i fjor med VM-bronse på 1500 meter. Tirsdagens løp er åpningen av utendørssesongen der EM i Roma og OL i Paris er blant høydepunktene.

VG har forsøkt å nå Nordås selv, treningspartner Per Svela og treneren Gjert Ingebrigtsen om byttet - uten svar.

Gilje Nordås trenes av Gjert Ingebrigtsen som mandag ble tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot ett av barna sine.

