Nå nærmer et av sommerens aller største høydepunkt i sportsverden seg med stormskritt.

Klarer Jakob Ingebrigtsen å forsvare gullet på 1500m – og vil den norske rivalen Narve Gilje Nordås bite fra seg? Vil Stine Bredal Oftedal avslutte landslagskarrieren med OL-gull for håndballjentene?

Og ikke minst: Hvilke idretter kommer du til å få dilla på som du ikke visste at du likte?

Alle husker jo hvordan fekteren Barosz Piasecki limte det norske folk til skjermen for å følge han på veien til et sensasjonelt OL-sølv i London i 2012 (og hvis ikke trykk på linken for å få historien).

Men gjort er gjort og spist er spist, nå er alt nullstilt og ingenting er avgjort på forhånd når det braker løst i Paris om kun kort tid!

Når er OL i Paris?

OL i Paris finner sted sommeren 2024, fra fredag 26. juli til og med søndag 11. august.

OL-programmet tyvstarter dog med gruppespill for fotball (menn) og rugby (7-er) fra onsdag 24. juli og blant annet gruppespill i håndball (kvinner) torsdag 25. juli.

Stille før stormen på Seinen i Paris. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP / NTB

Hva er spesielt med åpningsseremonien i Paris?

OL starter altså offisielt fredag 26. juli med en spektakulær åpningsseremoni, og det som er spesielt denne gangen er at den for første gang ikke skal foregå inne på et stadion.

I stedet skal utøverne befinne seg i båter som seiler nedover elven Seinen i Paris, over en strekning på 600 kilometer. Åpningsseremonien skal bestå av 160 båter med utøvere og funksjonærer fra over 200 land.

I forrige sommer-OL, i Tokyo 2020 (som ble avholdt i 2021 på grunn av corona-pandemien), var det Anne Vilde Tuxen (stup) og Tomoe Zenimoto Hvas (svømming) som var Norges flaggbærere på åpningsseremonien.

Åpningsseremonien for Paris 2024-OL starter klokken 20.24 og strømmes på Max.

Det er også satt opp øvelser i Seinen, som triatlon og maraton-svømming (10km) – noe som har kostet milliarder å få til og omtales som «ekstremt».

Hvor kan man se OL 2024 på TV eller med strømming?

I Norge er det Warner Bros Discovery som har rettighetene til å sende sommer-OL fra Paris 2024, men de har også inngått en samarbeidsavtale med NRK om at NRK kan sende all friidrett fra sommerens OL på sine flater.

Det betyr at du kan se friidrett både på Warner Bros Discoverys kanaler og på NRKs kanaler, mens de øvrige OL-øvelsene kun sendes på en eller flere av Warner Bros Discoverys kanaler på TV og nett (strømming).

21. mai 2024 lanserte Warner Bros Discovery en ny strømmekanal, som heter Max, og der vil de sende samtlige minutter av alle øvelser fra OL i Paris.

I tillegg har de varslet at de skal sende utvalgte OL-øvelser på TV Norge.

NRK har dessuten rettighetene til å sende alt fra OL på sine radiokanaler.

Warner Bros Discovery og NRK har sammen sikret seg rettighetene til OL i perioden 2026–2032.

Hvordan kan man få tak i billetter til OL i Paris?

Per april/mai 2024 er veldig mye utsolgt, men det kan finnes noen ledige billetter til enkelte øvelser om du ønsker å oppleve OL på nært hold.

Det går an å kjøpe enkeltbilletter eller pakker (inkludert for eksempel fly og overnatting i tillegg).

Enkeltbilletter kjøpes via den offisielle OL-nettsiden Paris 2024, mens Elämys Group er offisiell distributør av såkalte pakker.

Hvilke norske utøvere skal til OL i Paris?

Norge kommer til å ha en tropp på cirka 100 utøvere til OL, og cirka 40 prosent av disse vil være kvinner.

Norge vil delta i cirka 17 ulike grener.

Dette er noen av medaljekandidatene til Norge:

Jakob Asserson Ingebrigtsen (friidrett, mellomdistanse) Karsten Warholm (friidrett, 400 meter hekk) Jeanette Hegg Duestad (skyting) Solfrid Koanda (vektløfting) Anders Mol og Christian Sørum (sandvolleyball) Håndballjentene Casper Ruud (tennis) Jon-Hermann Hegg (skyting) Erik Watndal (skyting) Grace Bullen (bryting) Mina Mobekk (seiling) Hermann Tomasgaard (seiling) Helene Næss/Marie Rønning (seiling) Line Flem (seiling) Anita Stenberg (sykling) Viktor Hovland (golf) Sunniva Hofstad (boksing) Omar Shiha (boksing) Håndballgutta Kristian Blummenfelt (triatlon) Narve Gilje Nordås (friidrett, mellomdistanse) Tobias Foss (sykling) Richard Ordemann (taekwondo)

(NB! Endringer i troppen kan forekomme på grunn av for eksempel skader)

Håndballjentene – med kaptein Stine Bredal Oftedal i spissen for siste gang – har klare gull-ambisjoner i OL. Foto: Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Hvor mange gull kan Norge ta i OL?

Olympiatoppen har satt en målsetting at Norge skal ta åtte medaljer i OL i Paris. Det er ikke presisert hvilken valør medaljene skal være, men det er klart at Norge har flere sterke gullkandidater i OL.

Blant de heteste er Jakob Asserson Ingebrigtsen og Håndballjentene.

I OL i Tokyo for tre år siden tok Norge åtte medaljer, hvorav fire gull.

Så mange gull, sølv og bronsemedaljer tok Norge i sommer-OL siden 2000: 2021 (2020), Tokyo: 4 gull, 2 sølv, 2 bronse = 10 medaljer 2016, Rio de Janeiro: ingen gull, ingen sølv, fire bronse = 4 medaljer 2012, London: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse = 4 medaljer 2008, Beijing: 3 gull, 5 sølv, 1 bronse = 9 medaljer 2004, Athen: 5 gull, ingen sølv, 1 bronse = 6 medaljer 2000, Sydney: 4 gull, 3 sølv, 3 bronse = 10 medaljer

I Tokyo var det fem menn sørget for de fire gullmedaljene:

Kristian Blummenfelt, triatlon

Karsten Warholm, 400 meter hekk

Anders Mol/Christian Sørum, sandvolleyball

Jakob Asserson Ingebrigtsen, 1500m

Norge tok også to sølv og to bronse i Tokyo.

Kristian Blummenfelt idet han løp først over målstreken i Tokyo for tre år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Hvor finner jeg programmet og sendeskjemaet til OL?

VG er i ferd med å lage ferdig en detaljert oversikt over OL-programmet med alle tidspunkt og sendetider på TV og strømming, som denne fra Tokyo i 2021.

Fram til den er klar kan du se dag-til-dag-programmet for OL i Paris med TV-kanal og strømmekanal her!

I tillegg vil nettsiden til Paris 2024 være oppdatert med alle øvelser og tidspunkt her.

PS. Endringer på tidspunkt vil trolig forekomme gjennom OL

Hvilke nye grener er det i OL denne gangen?

Det er intet mindre enn 32 idretter og 329 øvelse som skal arrangeres under sommerens OL i den franske hovedstaden.

Men det er faktisk det første sommer-OL-et siden 1960 som har færre øvelser enn OL-et før seg.

Grener som er fjernet fra OL før Paris-lekene er baseball/softball og karate, mens vektløfting er redusert med fire vektklasser.

Den eneste nye idretten i Paris-OL 2024 er breakdance.

Birgit Skarstein (roing) skal til Paris for å forsvare OL-gullet i Paralympics i Tokyo for tre år siden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Når er Paralympics?

Paralympics går fra 28. august til 8. september, og finner også sted i Paris.

Para-sjef i Olympiatoppen, Cato Zahl Pedersen, har meldt at de forventer en norsk tropp på mellom 17–21 utøvere.

Målsettingen for Norge er å ta seks medaljer i OL.

Birgit Skarstein (roing) er en av det største profilene og en sterk gullkandidat for Norge i Paralympics.

Men hun har slitt med skader i oppkjøringen til OL.

– Det har vært en tøff vinter, sa hun til VG i midten av april.

Skarstein tok gull i singlesculler i Paralympics i Tokyo.

Program for Paralympics i Paris 2024 kan du finne på arrangørens nettside her!