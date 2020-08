Petter Northug innkaller til pressekonferanse

Saken oppdateres.

Petter Northug skal holde en pressekonferanse fredag klokken 12, hvor han skal uttale seg om hendelsen som skjede forrige fredag.

Det ble klart i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Forrige torsdag ble Northug stoppet for å ha kjørt for fort med bil, og han er mistenkt for å ha vært ruspåvirket under kjøringen. Hjemme hos Northug ble det samme dag også gjort et mindre funn av narkotika.

Flere medier har omtalt saken.

Den tidligere langrennsstjernen er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika etter at han ble stoppet av politiet på E6 ved Gardermoen sist torsdag.