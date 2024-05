Italieneren forlater sjefsstolen etter søndagens sesongavslutning mot Manchester United. Det bekrefter klubben.

– Vi har kommet til en gjensidig enighet om å avslutte kontrakten med Roberto på et tidspunkt som passer begge parter. Vi får tid til å planlegge neste sesong og Roberto får nok tid til å planlegge sin vei videre, skriver styreleder Tony Bloom.

De Zerbi har vært Brighton-sjef siden september 2022, da han tok over etter at Graham Potter dro til Chelsea.

Den siste tiden har han vært linket til flere toppjobber - blant annet som manager i Manchester United og i Liverpool. Sistnevnte har ansatt nederlandske Arne Slot til å erstatte Jürgen Klopp etter sesongen.

– Jeg er veldig lei meg over å forlate Brighton, men jeg er stolt av det mine spillere og støtteapparat har oppnådd de siste to historiske sesongene. Vi er enige om å avslutte min tid i Brighton så alle kan finne ut hva som passer best i fremtiden, sier De Zerbi i pressemeldingen.

I 2022/23-sesongen ble Brighton nummer seks i Premier League - klubbens beste plassering i den engelske toppdivisjonen. Tidligere denne sesongen ble det exit i åttedelsfinale av Europa League mot Roma.