– Det der blir suspensjon i flere kamper, for dette har ingenting på en fotballbane å gjøre, utbrøt TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah etter å ha sett den spesielle situasjonen.

Felix Vá hadde akkurat satt ballen i mål for Lillestrøm da han liggende nede på bakken taklet HamKams Luc Marens, like før pausen. TV-bildene viste at han satte knottene i leggene til Marens med strake bein.

Vá feirer scoringen mot HamKam. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Dommeren ga først gult kort, men da han fikk se situasjonen på VAR-skjermen, dro han det røde kortet opp av lommen.

– Jeg trodde han fikk rødt for en takling der, men når jeg ser det om igjen er det veldig unødvendig det han gjør, sier Lillestrøms Thomas Lehne Olsen.

Trener Andreas Georgson avfeier imidlertid at Vá sparket med vilje. De to hadde snakket sammen om hendelsen i pausen.

– Ikke i det hele tatt. Han er verdens snilleste og fineste person. Han forsøker bare å komme seg opp, og skal gjøre det litt akrobatisk, sier Georgson til kanalen, og beskriver situasjonen som «maks uflaks».

Det var for øvrig Vás første kamp fra start for Lillestrøm i Eliteserien.

Med én mann mer på banen kjempet HamKam for å få sin første seier i årets Eliteserie. Håpet ble tent da Niklas Ødegård scoret etter 50 minutters spill. Men etter målet klarte Lillestrøm å ta seg spillemessig inn i kampen igjen og satset på kontringer når sjansen bød seg.

Det hele ebbet imidlertid ut med 1-1.

– Akkurat nå er jeg sur, for vi burde fått med oss alle tre poengene, i hvert fall da de ble redusert til ti mann, sier HamKams målscorer Ødegård til TV 2.

– Det er mye i dette laget vi ikke har fått vist frem ennå, legger han til.

HamKam kom til Åråsen med bare ett mål på fem kamper. Det var i sesongpremieren borte mot KFUM i 1-1-kampen. Etter det har det blitt fire strake 0-1-tap, for Molde, Rosenborg, Brann og Strømsgodset.