Ståle Solbakken er ferdig i FC København

I pressemeldingen skriver klubben at årsaken er at at resultatene ikke har vært tilfredsstillende i Superligaen i 2020.

– Ståle er uten sammenligning den mest suksessfulle managereren i klubbens historie med en imponerende resultatliste. Alle i klubben skylder Ståle en stor takk for den enorme innsatsen han har lagt ned for klubben og resultatene han har skapt. Vi må imidlertid konstatere at resultatene i 2020 ikke har vært tilfredsstillende og det tar vi nå konsekvensen av, sier styreleder Bo Rygaard i pressemeldingen.

Ansvaret for laget overtas av tidligere toppspiller William Kvist og U19-lagets sjeftrener Hjalte Bo Nørregaard.

– FCK har en sterk spillertropp som vi mener har behov for ny inspirasjon, sier Kvist.

