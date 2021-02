Historiske Gyda (18) ble verdensmester – trippelt norsk i Oberstdorf

Sjefen: – Må innrømme at jeg aldri har møtt noen som henne

– Jeg er ekstremt takknemlig for å oppleve dette. Det er veldig stort, sier Westvold Hansen til VG.

– Jeg hadde bestemt meg før langrennet å klinke til fra start og satse på at det holdt helt inn, sier 18-åringen videre, som lykkes med nettopp det.

Westvold Hansen gikk ut tre sekunder bak Mari Leinan Lund (21) i langrennet, og tok seg raskt forbi. Allerede etter 1,6 kilometer hadde hun 11 sekunder ned til Leinan Lund, men ut på den andre runden i langrennet kom både Mari Leinan Lund og lillesøsteren Marte Leinan Lund (19) nærmere.

I en helnorsk kamp om gullet holdt Westvold Hansen unna og tok gullet, mens Mari Leinan Lund tok sølvet etter at Marte Leinan Lund falt i den siste utforkjøringen og gikk inn til tredjeplassen.

– Det er rent bord det. Det er fantastisk. Det er en historisk dag og i seg selv en stor dag. Å markere det slik er helt ubeskrivelig, sier sportssjef Ivar Stuan til VG etter rennet.

Marte Leinan Lund forteller til NRK at hun rett og slett gikk seg tom og ikke hadde mer krefter igjen da hun gikk i bakken.

– Det var en litt uventet sølvmedalje, men jeg er glad for at Marte klarte å beholde tredjeplassen, sier Mari Leinan Lund til NRK.

Det ble dermed en fantastisk dag for skiidretten i Østerdalen. Westvold Hansen er søskenbarnet til Therese Johaug – som vant 15 kilometer fellesstart med skibytte tidligere på dagen – og de går begge for IL Nansen. De to er begge fra Dalsbygda.

– Det er veldig moro å gjøre det på samme dag som henne, sier Westvold Hansen om gullene til de to kusinene.

Søstrene Leinan Lund er fra Tolga, også det i Østerdalen.

For første gang var kombinertkvinnene med i ski-VM og det norske laget fikk et fantastisk utgangspunkt etter hopprennet.

Westvold Hansen var blant de største favorittene etter gull i junior-VM og annenplass i historiens eneste verdenscuprenn og innfridde favorittstempelet.

Tara Geraghty-Moats vant det nevnte verdenscuprennet i Ramsau før jul, men var over to minutter bak etter hopprennet og var langt unna medaljekampen.