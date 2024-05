Det har vært en dårlig skjult hemmelighet – i nesten et drøyt år. Nå er det omsider bekreftet.

En av verdens beste fotballspillere spiller ikke i Paris fra og med neste sesong.

– Tusen takk, PSG, skriver han på X.

I en lang video publisert på Instagram forteller han om den kommende avskjeden:

– Jeg har alltid sagt at jeg ville snakke med dere når når tiden er inne. Jeg vil annonsere at dette er mitt siste år i PSG. Jeg kommer ikke til å forlenge kontrakten og eventyret kommer til en slutt om noen få uker. Jeg kommer til å spille min siste kamp på Parc de Princes på søndag, sier Mbappé i videoen.

Se noen bilder fra PSG-karrieren her:

DEN FØRSTE: Kylian Mbappé scorte sitt første mål i PSG-drakten i 2017 mot Metz. Til høyre gliser lagkamerat Edinson Cavani.



















Den franske superstjernen bruker nesten fire minutter på å takke for seg og takke alle som er og har vært i klubben.

– Det er følelsesladet. Det har vært en stor ære å få være en del av den største klubben i Frankrike i så mange år, fortsetter han.

Hvilken klubb tror du Mbappé går til? Real Madrid Barcelona Manchester City Liverpool Arsenal Noen andre

Mbappé har vært lenge koblet til spanske Real Madrid.

I februar skrev franske Le Parisien at «det ikke lenger er tvil» om at Mbappé skal til Real Madrid.

Flere store medier, blant andre The Athletic og RMC, meldte på samme tid at 25-åringen hadde gitt beskjed til PSG-ledelsen om at han ville forlate klubben.

Det eneste Kylian Mbappé ikke vant i PSG, var den aller gjeveste: Champions League-tittelen. Her mottar han tapermedalje etter finaletapet for Bayern München i 2020. Foto: Miguel A. Lopes / AP / NTB

Siden 2017 har han spilt for PSG. Året etter vant han VM-gull med Frankrike.

Han har vunnet den franske ligaen seks ganger med hovedstadsklubben og den franske cupen tre ganger. Men det har aldri blitt noe mer enn en tapermedalje i Champions League.

Det er det eneste «store» Mbappé mangler. PSG var nære denne sesongen, men det sa stopp mot Julian Ryersons Borussia Dortmund i semifinalen.

Franskmannen er PSGs toppscorer gjennom tidene med sine 255 mål. Edinson Cavani (200) er nærmeste på listen.