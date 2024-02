23 år gamle Schumacher leverte en superprestasjon på hjemmebane. Aldri tidligere har han vært på pallen i verdenscupen.

– Det er vanskelig å tro. Jeg er så takknemlig for hele laget. Det føles ut som jeg representerer noe stort. Det har vært helt fantastisk og den beste dagen noensinne. Alt fungerte perfekt, sa amerikaneren til arrangøren etter seieren.

Triumfen fikk tidligere langrennsløper Niklas Dyrhaug til å måpe.

– Har du tippet Schumacher som vinner i dag, har du blitt rik på oddsen. Han sørger for årets bombe i verdenscupen i 2024. En velfortjent seier, konkluderte Viaplay-ekspert Dyrhaug.

Ire i topp seks

Verdenscupleder Harald Østberg Amundsen ble nummer to, mens Pål Golberg tok 3.-plassen.

– Jeg følte jeg ble løftet fram av publikum, så jeg kan bare tenke meg hvordan han hadde det. Amerikanerne har skapt et godt miljø, så det ser vi på med store øyne. Det er et bra tilskudd til sirkuset, sa Golberg til Viaplay etter rennet.

– Det er helt ufattelig kult at Gus vinner. Den finishen hans var helt vill. Gus har kjent på det samme som oss pluss litt til. Det har vært et enormt trykk her, la Amundsen til.

Norsk-irske Thomas Maloney Westgaard klinket til med en meget overraskende 6.-plass for Irland.

Johannes Høsflot Klæbo ble nummer fire. Han har vunnet samtlige av de fire siste sprintene i verdenscupen, men trønderen måtte se seg slått på begge distanserennene i Canmore sist uke. På den 20 kilometer lange fellesstarten i klassisk stil var fartskanonen i seiersposisjon, men lagkamerat Pål Golberg trakk det lengste strået.

Håvard Solås Taugbøl, som lørdag tok en sterk 3.-plass på sprinten, gikk inn til en beskjeden plassering. Det samme gjorde Mattis Stenshagen.

Folkefest

Det amerikanske publikummet har skapt en folkefest i Minneapolis denne helgen.

– Jeg mener det bør være fast på verdenscupkalenderen. Det er viktig med tanke på interessen for Jessie (Diggins) og det amerikanske landslaget, sa Klæbo til Viaplay.

Om snaue to uker forflytter langrennssirkuset seg videre til finske Lahti. Der skal det gås lagsprint, 20 kilometer klassisk og individuell sprint i perioden 1. til 3. mars.