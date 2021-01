Norge vant intenst VM-drama mot Portugal: – Det er befriende

Med seks minutter igjen var dramaet nærmest komplett her i utkanten av Kairo sentrum. Portugal ledet 27–26 og Norge kjempet intenst for VM-eksistensen.

– Det er utrolig befriende å vinne, sier den norske veteranen Bjarte Myrhol til VG.

– Det er så intenst. Jeg bare håper at gutta kan få stoppet det siste angrepet til Portugal. Nå skal vi bare kjøre på videre.

– Jeg hadde en dårlig følelse, men vi sto på og kjempet. Nå har vi fortsatt muligheten på en kvartfinale, sier Gøran Johannessen til VG.

Heltente portugisere sto skyhøyt i forsvar og presset de norske spillerne hvert eneste sekund – med både lovlige og ulovlige midler. Victor Iturriza hadde vært oppi ansiktet på Sander Sagosen tidlig i matchen og fikk rødt kort like etter Portugals ledermål.

Det ga Kristian Bjørnsen muligheten til å utligne fra kant, før Christian O’Sullivan kriget inn ledermålet som var med på å avgjøre det vanvittige oppgjøret for Norge.

Portugal hadde muligheten til å utligne i matchens siste sekunder, men skuddet gikk i stolpen og Norge hadde reddet seieren.

Marginalt

Den essensielle seieren gjør at håndballgutta nå har store muligheter til å ta seg videre fra mellomspillet. Med to kamper igjen ligger Norge an til å kapre en av to kvartfinalebilletter i Egypt – akkurat nå på innbyrdes oppgjør mot nettopp Portugal.

Sander Sagosen scoret seks mål på 12 forsøk, Harald Reinkind puttet fem ganger på syv muligheter, mens Magnus Jøndal fem på seks innhopp fra kanten. Sagosen pådro seg også to utvisninger.

– Vi spiller fantastisk i perioder, og jeg tror vi skal dra ifra, sier Reinkind til VG.

– Det er mye fram og tilbake, og vi møter et godt lag.

Stillingen nå

Slik ser Norges gruppe ut etter én av tre kamper i mellomrunden:

1. Frankrike – 6 poeng (+8)

2. Norge – 4 poeng (+8)

3. Portugal – 4 poeng (+3)

4. Island – 2 poeng (+11)

5. Sveits – 2 poeng (-5)

6. Algerie – 0 poeng (-25)

To lag går videre til kvartfinale. Ved poenglikhet avgjør resultatet i innbyrdes oppgjør. Hvis det fortsatt er likt, teller målforskjellen. Norges neste kamp er mot Algerie fredag klokken 20.30 norsk tid. Deretter venter Island på søndag.