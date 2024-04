Rammen var praktfull da Viking gjennomførte onsdagens treningsøkt i strålende vårsol på SR-Bank Arena.

Zlatko Tripic trente for fullt, men verken Lars-Jørgen Salvesen eller Djibril Diop var å se på feltet under fellesøkten.

- Begge fikk et par smeller mot Brann som de fortsatt restituerer seg for. Det er ikke alvorlig, og det var helt på grensen at de kunne trene i dag. Jeg antar begge er i full trening torsdag, sier trener Morten Jensen.

Edvin Austbø, Sondre Bjørshol og Herman Haugen drev alternativ trening, mens Kristoffer Løkberg bivånet det hele på krykker etter mandagens ankelbrudd.