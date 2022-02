Seieren på dagens sprint i Beijing betyr at 31-åringen er første norske kvinne som tar OL-gull på denne øvelsen, som kom på OL-programmet i 1992. Hun er også første norske skiskytterkvinne som tar to gull i ett og samme OL.

Røiseland ble første norske med sprint-medalje da hun tok OL-sølvet bak Laura Dahlmeier for fire år siden i Pyeongchang. Nå tok hun et steg opp på pallen etter et imponerende løp.

Røiseland var feilfri på standplass og hadde ekstrem fart i sporet. Ingen gikk raskere på de 7,5 kilometerne.

– Det er veldig deilig. Jeg er kjempefornøyd. Jeg tror det er det beste løpet jeg noen gang har gått. Å få til det i et OL, det smaker utrolig godt, sier Olsbu Røiseland til VG.

– Du blir beskrevet som et supermenneske av Ingrid (Landmark Tandrevold). Hva ligger bak suksessen?

– Det er masse jobb over lang, lang tid. Jeg er 31 år og har arbeidet målrettet i veldig mange år. Da sesongen startet 1. mai, var et OL-gull det store målet. Å klare å innfri i dag, smaker veldig godt.

Hilste til bestemor

Hun benyttet sjansen til å takke alle som har hjulpet henne på veien - og så kom det en hilsen til bestemor.

– I dag er det 11. februar, og det er bestemor sin bursdag. Gratulerer til bestemor, hilste 31-åringen.

Hun fortalte at hun var ekstrem nervøs før løpet - mer enn normalt.

– Jeg hadde så lyst til å få til et sykt bra løp, og det klarte jeg. Å få ned den siste blinken er den beste følelsen noen sinne. Du aner ikke. Jeg gjorde kanskje mitt beste løp noen sinne, sier Røiseland.

– Hun har jobbet i tre år mot dette målet. Hun får til det hun er god for. Hun har jobbet steinhardt i mange år og dette viser hvor sterk hun er. Jeg blir så imponert av den jenta, jeg blir målløs, konstaterer hennes personlige trener Roger Grubben i Discovery-studio.

Seieren i dag betyr også at Røiseland har tatt medalje på tre av tre distanser i Beijing-OL. Hun var med å ta gull på miksstafetten og tok bronse på normaldistansen.

Under VM i Anterselva for to år siden - også det i høyden - tok hun medalje på alle syv distansene (fem gull og to bronse). I Beijing-OL har hun seks medaljemuligheter.

16. seier på øverste nivå Marte Olsbu Røiseland har 16 seirer på øverste nivå. Syv har kommet på favorittøvelsen sprint.

Nærmest på dagens sprint kom Elvira Öberg. Svensken hadde 10 treff, men la igjen for mange sekunder på standplass. Hun var nesten 31 sekunder bak Røiseland i mål. Dorothea Wierer tok 3. plassen, hennes første individuelle OL-medalje.

Ingrid Landmark Tandrevold traff også på alt, men tapte litt i sporet på sisterunden. Hun tok en 5. plass.

– Vi har et supermenneske i Marte. Det gullet vet jeg hun har lengtet etter, sier Tandrevold til VG. Selv åpnet hun litt for hardt i dag.

– Jeg blir ivrig, men det er det beste jeg kan. Det var det jeg hadde inne.

Tiril Eckhoff pådro seg en runde på hver av skytingene og tok en 11. plass.

Det betyr at de tre norske jentene får et fantastisk utgangspunkt foran søndagens jaktstart. Ida Lien startet bra, men sprakk på andre skyting. Da ble det tre strafferunder. Dermed endte hun på en 38. plass.