På 1367 kamper siden 1946 har Norge vunnet to ganger med 37 mål. Rekorden fra 2001-VM (48–11 over Uruguay) og 2005-VM (47–10 over Australia) står fortsatt.

– Det er det samme om Norge vinner med 30, 40 eller 50 mål. Denne kampen betyr ikke noe videre i VM, sier TV 3-ekspert Gunnar Pettersen. Høyst sannsynlig kommer ikke denne kampen med i regnskapet når tre av fire fra Norges gruppe går videre til hovedrunden.

IKKE HELT TOPP: Hverken Nora Mørk. Thorir Hergeirsson eller resten av benken var storfornøyde. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Som mot Kasakhstan startet med litt kluss både offensivt og defensivt. Etter tre minutter ledet Iran 2–1 og europamesteren, den tredje scoringen deres kom etter 13 minutter.

De 17 siste minuttene av omgangen endte 12–0 til Norge.

Det betyr ikke at ting var perfekt.

– De feilene her er altfor enkle. Her må vi skru på litt mer konsentrasjon, mente Karoline Breivang (305 landskamper) i TV 3-studioet ved pause.

SEKS MÅL: Camilla Herrem scoret fem mål før pause og ett de siste 30 minuttene. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

1. omgangs store spiller var nemlig Fatemeh Khalili Behfair. Iran-keeperen reddet skudd fra stjerner som Henny Reistad og Camilla Herrem og endte på syv redninger på de første 30 minuttene. Etter kampen ble hun kåret til banens beste. Da brast det for Herrem.

– Når det kommer til snn ting er jeg veldig lettrørt. Jeg synes bare det bare var et sånt fantastisk øyeblikk, sier Camilla Herrem til VG etter at hun hadde tatt til tårene.

– Hun fortjente den prisen. Hun spilte fantastisk mot Romania fredag også. Når du ser den gleden det gir henne så knekker jo jeg sammen, vet du.

– Et av de fineste øyeblikkene jeg har opplevd på håndballbanen, konkluderer 35-åringen.

TV 3-ekspert Ole Erevik mente før kampen at Khalili ikke ville redde en ball. Men Iran-keeperen fulgte opp sitt gode spill mot Romania fredag.

– Det er bare å grave seg ned, meldte tidligere landslagskeeper Erevik humoristisk i pausen.

Men 2. omgang startet tregt med norske bom og feil. Det første kvarteret av 2. omgang vant ikke Norge mer enn 7–2 etter en ny keeper, Zeinab Bazrafkan, hadde kommet inn og gjort nye redninger fra Iran.

Da tok Hergeirsson time out og ba forsvaret ta initiativ for å presse de lange iranske angrepene mer. Men det hjalp bare litt. Det kladdet for det norske laget mot VMs kanskje svakeste motstander. En treg omgang ble ikke vunnet mer enn 19–5, men Marit Røsberg Jacobsen viste god scoringsform med å bli norsk toppscorer med mål på syv av åtte skudd.

– Det var en annerledes motstander enn det vi pleier å møte. Litt som forventet egentlig, sier Stine Bredal Oftedal til VG etter storseieren.

– Å holde fokuset oppe i 60 minutter er litt vanskelig, men jeg synes vi klarer oss fint. Det var en god gjennomkjøring, sier Herrem til VG.

Tirsdag starter VM for alvor Norge. Da venter gruppefinalen mot Romania. Det er ingen tvil om at håndballjentene er favoritter også i den kampen. Rumenerne mangler sin verdensstjerne Cristina Neagu, men fikk søndag opp farten i 2. omgang og slo Kasakhstan 38–17.

VG -børsen

Silje Solberg 6

4 redninger/7 skudd

Rikke Granlund 4

4 redninger/10 skudd - 1 feil

Henny Reistad 5

4 mål/6 skudd

Emilie Hegh Arntzen 4

1 mål/3 skudd

Veronica Kristiansen 5

2 mål/3 skudd

Nora Mørk 5

3 mål/4 skudd - 2 feil

Stine Bredal Oftedal 5

3 mål/3 skudd - 1 feil

Kari Brattset Dale 4

1 mål/2 skudd

Vilde Mortensen Ingstad 4

2 mål/3 skudd - 1 feil

Moa Högdahl 2

0 mål/1 skudd - 3 feil

Marit Røsberg Jacobsen 7

7 mål/8 skudd

Camilla Herrem 6

6 mål/7 skudd

Sanna Solberg-Isaksen 6

3 mål/3 skudd

Kristine Breistøl 5

3 mål/7 skudd

Emilie Hovden 6

5 mål/7 skudd

Maren Aardahl 5

3 mål/5 skudd

Thorir Hergeirsson (trener) 5