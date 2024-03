Leinan Lund landet på skiene etter et kjempesvev på 110 meter, men gikk deretter over ende i den provisoriske omgangen i normalbakken i Trondheim.

Helsepersonell kom raskt på plass for å hjelpe 24-åringen. Deretter ble hun fraktet bort på båre. Deretter gikk turen til St. Olavs Hospital.

– Mari er i øyeblikket på sykehuset i Trondheim, der hun gjennomgår ytterligere undersøkelser. Hun har smerter i høyre kne etter at hun falt under hoppingen, sier landslagslege Anders Storhaug Heen i en uttalelse.

Han opplyser videre at det ikke blir aktuelt for Leinan Lund å konkurrere under prøve-VM i Granåsen denne helgen.

Kjempesesong

Leinan Lund ble nummer to i den provisoriske omgangen. Verdenscupvinner Ida Marie Hagen var best.

Lund, som representerer Tolga, er nummer tre i verdenscupen sammenlagt. Den plasseringen vil hun også beholde etter helgens avsluningsrenn i Trondheim.

24-åringen har vært på pallen ti ganger i verdenscupen denne sesongen.

En eventuell alvorlig kneskade vil være et hardt slag for kombinertprofilen foran neste sesong. Da er VM på hjemmebane i Granåsen det store høydepunktet.

Riiber-skade

Heller ikke Jarl Magnus Riiver kommer til start i Granåsen i helgen. Sportssjef Ivar Stuan bekrefter overfor NTB at Riiber sliter med kneet. Det medførte at han ikke hoppet fredagens provisoriske hoppomgang i Trondheim.

Riiber blir ikke å se i lagkonkurransen i Granåsen lørdag, og han er heller ikke aktuell for det individuelle rennet søndag. Dermed er verdenscupsesongen over for nordmannen.

Riibers knesmerter har sammenheng med en tøff landing under hopptrening for en tid tilbake. I Holmenkollen sist helg førte flere lange hopp til ytterligere belastning på kneet.

– Riiber kommer ikke til å konkurrere i denne helgens konkurranser som følge av en skade i hans høyre kne. Det er medisinsk tilrådelig at han hopper, sier landslagslege Anders Storhaug Heen i en uttalelse.