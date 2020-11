Nå tenker Birgit Skarstein Paralympics: Dette har hun tatt med seg fra «Skal vi danse»

Start-treneren tar et spesielt grep foran skjebnekampen

«Han er nøkkelen for å ryste giganten»

Tokyo 2020 er blitt Tokyo 2021, og når VG snakker med Skarstein tirsdag kveld, er hun nettopp ferdig med tre treningsøkter med ro-landslaget. Selv om usikkerheten er stor omkring Paralympics også i 2021, forbereder hun seg som om det blir leker i Japan.

– Hvordan har du landet etter «Skal vi danse»?

– Jeg har landet veldig bra. Jeg er i god fysisk form. Det er utrolig at kroppen har tålt belastningen så godt. Selv om jeg ble sliten, er det ingen overbelastning, og så har jeg tatt med meg masse fra «Skal vi danse» i form av god bevegelighet og holdning og kroppskontroll.

– Så «Skal vi danse» har vært bra for din idrettskarriere?

– Ja, jeg har definitivt tjent på det! Det har vært bra for meg. Og så har jeg brukt ferien min til det – i tillegg til at jeg har rodd i hele danse-perioden på 12 uker.

Skarstein imponerte stort i «Skal vi danse»:

Birgit Skarstein forteller om et veldig spesielt liv under «Skal vi danse»:

– Jeg har levd i karantene i tre måneder. Og har sett at jeg faktisk klarer det. Jeg har ikke hatt noe liv utover å stå opp, trene roing, trene dans med Philip (Raabe), trene igjen på kvelden – og så legge meg. Det har vært livet mitt. Men det har gått veldig fint. Man lever i en boble, i en parallell virkelighet. Men vi må alle ta ansvar og følge corona-restriksjonene.

31-åringen konkurrerer vanligvis både i roing og på ski. Men hun er usikker på hvordan det vil bli nå:

– Jeg prioriterer Tokyo. Det må jeg. Det krever 100 prosent oppmerksomhet. Jeg kan ikke komme til Paralympics og ikke være topp forberedt. Dermed blir ski et annetvalg. Men samtidig er det en viktig vinter med VM på hjemmebane på Lillehammer.

– Rekker du det?

– Det vet jeg ikke ennå. Norges Skiforbund har meldt at jeg må kvalifisere meg etter som jeg ikke er på landslaget. Samtidig risikerer jeg at kvalifiseringsrennene kolliderer med ro-samling utenlands – eller at jeg sitter i karantene etter samling. Så foreløpig aner jeg ikke hvordan det går. Sånn er det vel med de fleste i disse dager? Men selvfølgelig har jeg lyst til å gå VM i Norge.

Birgit Skarstein og dansepartneren Philip Raabe imponerte i «Skal vi danse» og holdt stand helt fram til det åttende programmet. Der måtte de gi tapt for duoen Michael Andreassen og Ewa Trela.

PS: Paralympics skal etter den nye planen gå i tidsrommet 24. august til 5. september 2021.