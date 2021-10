Interne e-poster: Hemmelig støtte til skiforbundet i Bråthen-saken

Det viser interne og hemmelige e-poster som ble sendt fra styreleder Oddny Estenstad til skipresident Erik Røste 23. og 24. august i år.

VG har fått tilgang på e-postene, der Estenstad uttrykker støtte til skipresidenten og generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Støtten er generell, og inneholder ingen direkte kritikk av Clas Brede Bråthen.

«Jeg vil sette pris på om dette blir mellom oss. Jeg må tenke på Trønderhopp» skriver Oddny Estenstad.

Hun har selv har en fortid som visepresident i skiforbundet, men ikke under Røste.

Estenstad hevder å være redd for at en støtte til skiforbundet vil gå ut over uttak av klubbens beste hoppere.

«For oss i hoppmiljøet nordafjells spiller det liten rolle hvem som leder NSF hopp. Historien har vist oss at ingen er uerstattelig, nye koster kan gjøre godt. Det eneste vi ønsker oss er at skikrets og forbund faktisk anerkjenner teama som en viktig del av strukturen i Hopp-Norge.» skriver styrelederen i Trønderhopp.

VG var i kontakt med Oddny Estenstad tirsdag denne uken. Hun åpnet da med å si at hun og Trønderhopp ikke ønsker å uttale seg om Clas Brede Bråthen-saken.

Konfrontert med at VG har e-poster hun har sendt til Erik Røste, svarer Estenstad «Ingen kommentar».

Landslagssjef Alexander Stöckl mener frykten for at en støtte til Røste og skiforbundet kan gå ut over utøvere i Trønderhopp er helt ubegrunnet. Overfor VG understreker han at uttak gjøres i samråd med trenerteamet, støtteapparatet og lokale trenere:

– Avgjørelser tas alltid med utøveren i fokus, helt uavhengig av personlige forhold. Sportssjefen har i min periode som landslagstrener aldri blandet seg inn i sportslige avgjørelser. Dessuten så har vi et veldig godt samarbeid med trenerne i Trønderhopp og de gjør en god jobb, sier Stöckl (se hele svaret i bunn av saken).

52 år gamle Bråthen har hatt jobben som sportssjef på midlertidige kontrakter i 17 år, men er uønsket av ledelsen i skiforbundet når kontrakten går ut til våren. Forbundet vurderer også en oppsigelsessak, kunne VG avsløre i forrige uke.

Bråthen har svart med å saksøke sin egen arbeidsgiver. Og han har støtte blant både utøvere, trenere og sponsorer – som nå har åpnet for å skru igjen pengekranen til forbundet i protest.

Skipresident Erik Røste svarte Estenstad etter en snau time mandag 23. august. Ski-toppen gjentok det han har gitt uttrykk for i mediene: At Clas Brede Bråthen har en uakseptabel kommunikasjonsform.

«Vi har så langt skånet han for å fortelle disse historiene, men det nærmer seg at vi er nødt til å gjøre det» skrev Røste til Estenstad.

Han spurte om å få informere hoppkomitéleder Alf Tore Haug om støtten, og fikk grønt lys fra Trønderhopp-lederen. Hun poengterte at hun har jevnlig dialog med Haug, som vet hva Estenstad mener om saken.

«Jeg er redd for konsekvensen for våre utøvere dersom det kommer fram at Trønderhopp er av en annen mening enn «resten» av Hopp-Norge» svarte også Estenstad.

Klokken nærmet seg 23.00 idet Røste svarte på nytt:

«Ja, da har det gått nok en lang dag til å følge opp denne saken. Helt håpløst» mente skipresidenten.

Dagen etter, tirsdag 24. august, kom svaret fra Trøndelag:

«Esten Sæthers (Dagbladet-kommentator, journ.anm.) kommentar om at hoppmiljøet rakner, er bare tull. VI er også en del av hoppmiljøet».

VG har vært i kontakt med Clas Brede Bråthen og forelagt ham opplysningene i denne saken.

I en melding skriver hoppsjefen:

«Det er ingen grunn til at Erik Røste trenger å 'skåne' meg. Jeg har gang på gang oppfordret Norges Skiforbunds ledelse om å være åpne om, og konkret på, hvilke situasjoner som ligger til grunn for beskyldningene om min uakseptable kommunikasjonsform og atferd. Noe de enn så lenge ikke har vært slik jeg ser det».

Les mer om hva Bretten Berg og skiforbundets advokat har uttalt om Bråthen og konflikten i denne saken.

Bråthen har saksøkt skiforbundet fordi han mener han har krav på fast jobb etter 17 år i midlertidige stillinger. Denne uken kom deretter nyheten om at skiforbundet har kalt ham inn til drøftelsesmøte i neste uke.

Det kan være første skritt mot en oppsigelse av Clas Brede Bråthen.

Her er hele svaret fra landslagssjef Alexander Stöckl, konfrontert med at Oddny Estenstad frykter for uttak av Trønderhopp-utøvere dersom støtten til Røste blir offentlig:

«Det mener jeg er ubegrunnet. Prosessen er slik at landslagssjefen i samråd med trenerteamet, støtteapparatet og lokale trenere tar ut et lag som vi mener er best kikket til å prestere i internasjonale konkurranser. Avgjørelser tas alltid med utøveren i fokus, helt uavhengig av personlige forhold. Sportssjefen har i min periode som landslagstrener aldri blandet seg inn i sportslige avgjørelser. Dessuten så har vi et veldig godt samarbeid med trenerne i Trønderhopp og de gjør en god jobb. Dette gjenspeiler seg i resultatene på øverst nivå. De to utøverne som har klart å vinne verdenscupen sammenlagt i de siste ti årene er utøvere som har trent i Trondheim i regi av Trønderhopp. Videre så står Trønderhopp for fire medaljer i de siste to OL».