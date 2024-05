14 ganger har Nadal vunnet den prestisjetunge turneringen French Open. Mandag kveld sa det stopp i første runde.

Rafael Nadal har konkurret lite de siste to årene grunnet skader og kom dermed useedet inn i turneringen. Derfor ventet verdensfirer Zverev allerede i første runde.

Den spanske tennislegenden gjorde det ikke lett for motstanderen og holdt Zverev til tie break i det andre settet samt fikk stående applaus for flere fine returer mot den ti år yngre tyskeren.

Turneringssjef Amélie Mauresmo bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at det var planlagt en avskjedsgest til Paris-grusens mest suksessfulle spiller noen sinne, men at denne ikke blir noe av.

1 / 4







Grunnen: Nadal skal ha gitt signaler om at dette ikke nødvendigvis er hans siste gang på den legendariske banen.

– Vi hadde noe planlagt for ham, men han ikke vet om dette blir hans siste Roland Garros eller ikke og ønsker å holde døren åpen for kanskje å komme tilbake neste år som spiller. Da kommer vi naturligvis ikke til å pushe ham til å gjøre noe, sier Mauresmo.

– Det er vanskelig for meg å snakke etter dette. Jeg vet ikke om dette er den siste gangen. Jeg er ikke hundre prosent sikker. Det er veldig spesielt for meg å føle kjærligheten fra det stedet jeg har elsket mest å spille på, sier Nadal i et intervju med arrangøren.

– Takk til Rafa fra hele tennisverdenen. Det er en stor ære. Dette er Rafas øyeblikk, sa Zverev.

Manchester City-stjerne Rodri var på plass på tribunen i Paris. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters / NTB

Arrangøren bak Roland Garros publiserte før kampen mot Zverev en artikkel hvor de hadde hentet frem sitater fra alle som har tapt finale i Roland Garros mot Nadal.

Blant dem er Casper Ruud, som tapte i 2022.

– Tallene hans sier alt. Han har aldri tapt en finale her og det er det en grunn til. Jeg er bare nok et offer som han har ødelagt på denne banen, sier Ruud.

PS. OL-tennisen i sommer spilles på samme bane. Der stiller Nadal.