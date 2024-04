Slind har konsentrert seg mest om tradisjonelt langrenn denne sesongen, men prøver seg i langløp på tampen av en lang vinter.

Lørdab ble det suksess for Oppdal-veteranen i det 50 kilometer lange Reistadløpet fra Setermoen til Bardufoss i indre Troms. Slind kom til mål i ensom majestet i kvinneklassen.

– Kjempeartig. Det var dette jeg gikk for, men jeg var nervøs før start. Det var godt å få et godt renn, for jeg føler det har vært mye stang ut denne sesongen, sa vinneren til NRK.

Stor luke

Med smurning under skiene satte 36-åringen fart fra start og opparbeidet seg en luke på opp mot halvannet minutt i de tøffe stigningene opp til Orta. Det forspranget klarte ikke Ski Classics-leder Emilie Fleten og resten av langløpseliten å gjøre noe med.

Dermed ble det en lang og ensom ferd mot seieren mot Slind. Hun gikk store deler av feltet alene i tet.

Seieren var 36-åringens tredje i Reistadløpet. Annenplassen gikk til tyske Victoria Carl, også hun mest kjent fra tradisjonelt langrenn. I mål var Carl slått med drøye to minutter av suverene Slind.

Emilie Fleten tok tredjeplassen. Gol-jenta leder Ski Classics sammenlagt. Lørdag var hun slått med tre minutter og 27 sekunder.

Landslaget?

Det knyttes stor spenning til hvilke planer lørdagens vinner har for neste sesong. Slind er ønsket tilbake på landslaget, men det er høyst usikkert om hun takker ja til plass der.

Oppdal-veteranen har de siste sesongene satser som del av Team Aker Dæhlie-laget med Chris Jespersen som personlig trener. Den resepten har gitt stor suksess.

Lørdagens utgave av Reistadløpet ble gått i et gnistrende vintervær.

Søndag venter en ny tøff oppgave for Ski Classics-eliten i Troms. Da skal 60 kilometer tilbakelegges mellom Bardufoss og Finnsnes.