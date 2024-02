– Jeg ble så jævla dårlig. Det tok nesten bort hele gleden. Jeg har aldri spydd så mye i hele mitt liv. Ikke i nærheten, utbrøt Myhlback overfor TT etter det imponerende gulløpet.

Mons Melbye sikret norsk VM-bronse på distansen der Myhlback slo den sveitsiske sølvvinneren Isai Näff med 52,4 sekunder. Melbye var ytterligere 4,4 sekunder bak svensken.

– Det er vel et tegn på at man har tatt seg ut. Jeg kjempet virkelig for det gullet. Og jeg har kjempet så utrolig lenge, sa Myhlback, som slo tilbake etter 6.-plass på 20-kilometeren i fri teknikk tidligere i mesterskapet.

– Jeg ble utrolig pisset på på onsdag. Det ble en liten flopp. Så det er deilig å slå tilbake. Nå er det bare en konstant gledesrus, fortsatte svensken.

Suveren

Myhlback startet forrykende og så seg aldri tilbake. Allerede etter knappe to kilometer ledet han med solide ti sekunder på beste norske på åpningspunktet, Lars Heggen.

Det har gått gjetord om Myhlback i et par år allerede, og han har også forsøkt seg i verdenscupen. Han gikk blant annet stafett for Sverige 2 i Galliväre før jul og har fått skryt av langrennskongen Petter Northug.

– Jeg liker hele fyren Alvar Myhlback. Jeg kjenner meg litt igjen fra da jeg var 17-18 år. Han har en gnist i øynene som indikerer at han har lyst til å bli bedre hver eneste dag. Han må bare bremses, rett og slett, sa Northug til NTB i desember.

Fredag dominerte 17-åringen totalt mot to år eldre konkurrenter.

God norsk innsats

Melbye fra Årvoll holdt litt bedre følge med svensken enn de andre nordmennene og gikk inn til bronse.

Jørgen Nordhagen fra Tranby, den overlegne gullvinneren på 20 kilometer fellesstart i fri teknikk tidligere i mesterskapet, tapte jevnt og trutt til svensken utover løpet sitt og var 59,7 sekunder bak i mål på fjerdeplass.

Filip Skari fra Nittedal var den av de norske som avsluttet best, men med en svak start endte han 1.24 minutter bak på en 6.-plass.

Lars Heggen fra Harestua som tok gullet på sprinten åpnet blant de raskeste men tapte derimot mer og mer utover og ble nummer åtte 0,8 sekunder bak Skari.