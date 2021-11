Viktor Hovland (24) hadde full kontroll på den siste runden og vant PGA-turneringen i Mayakoba i Mexico for andre år på rad.

Med en avslutningsrunde på 67 slag, fire slag under par, endte Hovland opp 23 slag under par, en ny turneringsrekord. Nordmannen vant turneringen med hele fire slag ned til Carlos Ortiz.

Like etter den siste putten ble Hovland intervjuet, og spurt om dette var hans beste uke som golfer.

– Ja, jeg tror jeg må si det. Jeg spilte virkelig god golf denne uken. Jeg var ikke helt på mitt beste i dag, men jeg skulle ønsket jeg kunne putte som jeg gjorde i dag oftere, sier Hovland i et intervju vist på Eurosport Norge.

Dette er golfspilleren Viktor Hovland: * Alder: 24 (født 18. september 1997) * Klubb: Miklagard, Kløfta/Ullensaker * Verdensranking: 17.-plass - vil avansere opp til 10. plass etter denne seieren. * Profesjonell siden: 16. juni 2019 * Seirer på PGA-touren: 3 * Utvalgte resultater: Seier i PGA-turneringen Puerto Rico Open i februar 2020, seier i PGA-turnering i Playa del Carmen, Mexico i desember 2020 og november 2021, seier i europatourturneringen European Open i München i juni 2021, 2.-plass i PGA-turnering i La Jolla, California i januar 2021 2.-plass i WGC-turnering i Bradenton, Florida i februar 2021, 3.-plass i PGA-turnering i Palm Harbor, Florida i mai 2021, 3.-plass i PGA-turnering i Charlotte, North Carolina i mai 2021, 12.- og 13.-plass i US Open (2019 og 2020), 5.-plass på PGA-touren sammenlagt i 2021. * Vant USAs amatørmesterskap i august 2018. * Rangert som verdens beste amatørspiller i april 2019. * Spilte sin første proffturnering 12. september 2019 i West Virginia. * Deltaker på Europas lag i Ryder Cup for første gang i 2021. * Aktuell: Forsvarte sin tittel i PGA-turneringen i Playa del Carmen ved Cancún i Mexico. (NTB)

De tidligere verdensenere Justin Thomas og Brooks Koepka er blant spillerne som deltok i turneringen. Thomas var med i seierskampen før den siste runden, men var sjanseløs i kampen mot Hovland søndag.

– Det er så vilt. Han bare gruser gutta. Det er golfoppvisning. Det er golfleksjon, sa Eurosports kommentator Per Haugsrud da Hovland satte putten for birdie på hull 17.

Hovland er den første som har forsvart en seier på PGA-touren siden nevnte Koepka vant PGA Championship i 2018 og 2019.

Seieren vil sende Hovland opp til tiendeplass på verdensrankingen, en tangering av hans bestenotering. For seieren får han en premieutbetaling på 1,296 millioner amerikanske dollar – tilsvarende rett over 11 millioner norske kroner.

Seieren er Hovlands tredje på PGA-touren. Hovland ble den første nordmannen som vant en turnering på PGA-touren da han vant Puerto Rico Open i 2020.

Den andre seieren kom da han vant Mayakoba Golf Classic i 2020 – en seier han altså forsvarte denne uken da han vant World Wide Technology Championship at Mayakoba på den samme banen.

Mens det er Hovlands første seier på PGA-touren i 2021, er det hans andre seier for året, etter at han i juni ble den første nordmannen som vant en turnering på Europatouren da han vant BMW International Open.

Denne ukens seier er Hovlands klart mest overlegne, etter at han har vunnet med ett slag to ganger tidligere og med to slag da han vant BMW International Open.

Hovland tok teten i turneringen på den tredje runden, etter en runde på 62 slag, ni slag under par. Det er Hovlands laveste rundescore på PGA-touren i karrieren, og gjorde at han hadde en liten luke ned til konkurrentene før den siste dagen.

Den luka holdt han på gjennom hele dagen, og da han senket sin fjerde birdie for dagen på hull 11, var Eurosport-kommentatorene Per Haugsrud og Henrik Bjørnstad nærmest av seg av beundring.

– Hva er det han driver på med, utbrøt Bjørnstad.

– Han bare går og dominerer, supplerte Haugsrud.

– Det er rett og slett det han gjør. Han dominerer, sa Bjørnstad.

Selv om det ble et par bogeyer mot slutten, viste Hovland seg frem med sikkert spill da han kom inn avsluttende hullene.

– Se på den da. Det er så vakkert. Det er så vanvittig nydelig, sa Bjørnstad etter at Hovland slo seg fint inn på hull 16, et av banens vanskeligste hull.

Syv av de 20 beste på verdensrankingen var med i turneringen, og basert på styrken til startfeltet, er det Hovlands største seier i karrieren.

Nordmannen har hatt et gjennomgående godt år i 2021, med to delte andreplasser og to delte tredjeplasser på PGA-touren før årets første seier på PGA-touren kom søndag.

I september ble han den første nordmannen som spilte prestisjetunge Ryder Cup, hvor han fikk kjørt seg i gruppechatten til det europeiske laget:

Ukens turnering startet imidlertid på litt merkelig vis for Hovland, etter at han lånte bort driveren til Danny Lee på trening onsdag, dagen før den første runden. Det endte med at driveren knakk, og plutselig sto dermed Hovland uten en egen driver.

Løsningen ble at Hovland fikk låne reservedriveren til James Hahn, en løsning som tydeligvis har fungert svært godt for Hovland.

