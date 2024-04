Narve Gilje Nordås gikk offensivt til verks i Huelva i Spania og snuste på teten gjennom hele løpet.

Italienske Federico Riva lå foran Nordås før oppløpet, men nordmannen viste frem sine kvaliteter og tok seieren. Han vant til slutt med 3.34,13.

Etter løpet gjorde Nordås seg klar for 5000 meteren som startet like etter. Der skulle han være hare for skal være hare for treningskompis Per Svela.

Filip Ingebrigtsen la seg langt bak i feltet og endte langt bak og fikk 3.38,91.

