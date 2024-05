Etter fire birdier i løpet av de ti første hullene er Viktor Hovland bare to slag bak lederen på siste runde i majorturneringen PGA Championship.

Nordmannen har aldri vunnet en major før, men kom på annenplass i samme turnering i fjor. Skulle Hovland gå hele veien, vil det være karrierens største bragd.

Se Hovlands birdie-hattrick her:

I skrivende stund er det amerikanske Xander Schaufelle som leder med 19 slag under par. Hovland er altså bare to slag bak, på −17.

Akkurat nå deler han annenplassen med amerikaneren Bryson DeChambeau.

Vi oppdaterer status fortløpende:

Hovland hull for hull: Vis mer ↓ Hull 1: Par. Hull 2: Par. Hull 3: Par. Hull 4: Par. Hull 5: Birdie. Hull 6: Birdie. Hull 7: Birdie. Hull 8: Par. Hull 9: Par. Hull 10: Birdie.

Hovland avsluttet forrige sesong ved å vinne PGA-sluttspillet sammenlagt. Han har imidlertid ikke klart å følge opp storspillet hittil denne sesongen.

Den har vært preget av hyppige trenerskifter. Først kvittet han seg med suksesstrener Joe Mayo. Grant Waite kom inn, før han ble erstattet av Dana Dahlquist.

Før PGA Championship kom så nyheten om at Hovland var gjenforent med Mayo – og det har tilsynelatende hatt en positiv effekt.

Og dette slaget fra fredagen er kanskje høydepunktet:

Hovland lå to slag bak teten etter lørdagens runde. Da gikk han fem slag under par – og etter røpet han at han faktisk vurderte å droppe å stille i PGA Championship.

– Jeg vurderte nesten å trekke meg, fordi jeg ikke spilte bra i det hele tatt. Når man setter ting i det perspektivet, er dette stort, sa Hovland til SiriusXM PGA Championship Radio