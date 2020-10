Norsk mareritt: EM-drømmen knust etter ekstraomganger

Norge-Serbia 1–2

ULLEVAAL STADION: Himmelen åpnet alle sluser. Regnet ramlet ned over en nesten tom nasjonalarena. Et halvt koronaår etter at skjebnekampen mot Serbia egentlig skulle vært spilt, var anledningen endelig kommet. Det kunne bli kvelden som startet en ny epoke i norsk landslagsfotball. I stedet ble det forlengelsen av en to tiår lang vond trend.

Forventningene til den nye landslagsgenerasjonen er enorme. Da det gjaldt som mest, var Martin Ødegaard nesten usynlig. Erling Braut Haaland kom kun til én stor målsjansen. Og Alexander Sørloth, hvor var egentlig han?

Serbia var best, men Norge hang på ett eller annet vis med. Det sto 0–0 til ni minutter var igjen av den ordinære tiden. Da holdt det ikke lenger.

Et serbisk frispark ble slått på bakerste stolpe. Der fulgte ikke Kristoffer Ajer godt nok med. Aleksandar Mitrovic styrte ballen inn foran mål. Der hang heller ingen andre norske forsvarere med. Sergej Milinkovic-Savic hadde akkurat entret banen. Han kunne enkelt styre inn 0–1.

Norges EM-håp så ut til å være helt ute. Mathias Normann hadde imidlertid ikke gitt opp. Nordlendingen tok ansvar da det var to minutter igjen.

Han fikk ballen på noen og 20 meter. Russland-proffen dro seg ut mot høyre. Han sendte av gårde et skudd akkurat i det han kom inn i det serbiske målfeltet. Det var nok til å berge ekstraomganger på Ullevaal.

Håpet var at det norske laget skulle flest krefter før den siste halvtimen, at de skulle skape noe vi ikke hadde sett så langt.

Slik ble det ikke.

Milinkovic-Savic var inspirert av det første målet. Da han fikk muligheten til å sende hjemlandet til EM, gjorde han det med en kunstscoring. Dusan Tadic fikk ballen foran mål, men i stedet for å skyte dyttet han den videre til lagkameraten.

Milinkovic-Savic hentet frem en følsom lobb, som satte en ellers god Rune Almenning Jarstein helt ut av spill.

Serberne var igjen foran, og denne gangen klarte aldri Norge å tette luken.

Serbia åpnet klart best

Det serbiske laget imponerte ikke i septemberkampene. Ingen trengte å være i tvil om at de var påskrudd nå. Gjestene åpnet kampen klart best.

Den første sjansen kom etter seks minutter. Sander Berge fikk akkurat tidsnok kastet seg inn i en blokkering. Derfor gikk Darko Lazovic’ skudd kun til hjørnespark.

Serberne fikk også den første avslutningen på mål. Omar Elabdellaoui var på etterskudd, men akkurat nok i Filip Duricic’ kropp til at avslutningen ikke ble god nok.

Etter 25 minutter var det bare marginer som gjorde at ikke Aleksandar Mitrovic fikk avsluttet skikkelig like foran det norske målet.

Det var tydelig at Lars Lagerbäck ikke likte det han så. Før halvtimen var spilt hadde svensken hatt flere turer ut til sidelinjen. Han kalte bort både Stefan Johansen og Haitam Aleesami for å gi instruksjoner. Den norske planen funket ikke.

Serbisk gigantsjanse

Etter 32 minutter kom Norges første sjanse. Martin Ødegaard slo et godt hjørnespark. Haaland løp seg helt fri på seks meter. Headingen var god, men en serbisk fot fikk klarert på målstreken. Ballen føk til værs, men Kolarov var sterkere enn Reginiussen og headet bort ballen.

Om den sjansen var stor, var den Serbia fikk noen minutter senere enorm. Tadic spilte fri Djuricic til venstre. Han slo inn til Mitrovic. Fulham-spissen hadde løpt seg helt fri, men på nesten utrolig vis sendte han ballen over fra fem meter. Norge var veldig heldige som ikke havnet under.

Like før pause kom Norges andre avslutning på mål. Haaland fikk til et innlegg, men spissmakker Sørloth fikk aldri nok kraft i headingen. Dermed ble det også lett for keeper Predrag Rajkovic å plukke ballen.

Ny omgang, samme start

Lagerbäck tok grep i pausen. Svensken satte inn Normann for Markus Henriksen.

Åtte minutter senere slo det norske forsvaret virkelig sprekker ute til venstre. Godt serbisk spill gjorde at Djuricic sto helt alene på syv meter. Han snudde og avsluttet, men ble stoppet av en meget god Jarstein.

Serberne startet også den andre omgangen best.

Like etterpå fant et innlegg Mitrovic foran mål. Han traff imidlertid ikke ballen godt nok med hodet, og Jarstein hadde ingen problemer med å plukke den opp.

Da Stefan Johansen lå nede med skade etter 65 minutter, sto Sander Berge, Haaland og Ødegaard illustrerende nok og diskuterte ved midtstreken. Hva i alle dager skulle de gjøre for å trenge gjennom det serbiske forsvaret?

Lagerbäck ble tvunget til et nytt grep. Kaptein Johansen måtte ut. Joshua King kom inn.

Ødegaard prøvde et skudd etter 70 minutter, men ballen føk langt over. Like etter prøvde Aleksandar Kolarov det samme fra langt hold. Det var hardt og velplassert, men Jarstein fikk slått ut til corner.

Så kom Milinkovic-Savic på banen. Han scorte to ganger og ble den store helten i Serbia.

Neste mesterskapssjanse for Norge er VM i Qatar i 2022. Der er det imidlertid bare plass til 13 europeiske lag.

Det er mye vanskeligere å ta seg dit, enn det var å komme til neste års EM.