Hallgeir Engebråten (22) fortsetter å imponere og skøytet inn til bronse på 5000-meteren i Beijing-OL søndag. Svenske Nils van der Poel vant gull.

Engebråten lå på sølvplass bak nederlandske Patrick Roest før verdensrekordholder van der Poel og belgiske Bart Swings skulle gå i siste par. Svensken avsluttet sterkt og tok gullet på 6.08,84.

Han var 0,47 sekund foran Roest og 1,04 foran Engebråten.

22-åringen fra Kongsvinger vant bronsemedalje på distansen under EM i Nederland i januar og har tydeligvis beholdt kanonformen inn mot sitt første OL.

– Det er helt sjukt. Det er en ting jeg har drømt om helt siden jeg var liten, og det at jeg skal stå her allerede nå i mitt første OL, det er så stort at jeg klarer ikke helt å sette ord på det, sa bronsevinneren til Discovery Plus.

Bronsemedalje til Hallgeir Engebråten, til høyre på seierspallen. Svenske Nils van der Poel vant. Sølvet gikk til Patrick Roest fra Nederland (til venstre). Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Avsluttet sterkt

Nordmannen gikk i søndagens tredje duell, der han gikk mot bronsevinneren fra 5000-meteren i VM i 2021, russiske Sergej Trofimov. ROC-løperen ga Engebråten kamp til døra, men nordmannen gikk i mål først og tok ledelsen med tiden 6.09,88, etter en sterk avslutning.

Ledelsen holdt til EM-vinner Roest gikk i søndagens femte par. Nederlenderen tapte tid til Engebråten mot slutten, men klokket inn på 6.09,31 og ble den første som slo Sven Kramers olympiske rekord. Engebråten var 12 hundredeler fra den.

Trener Edel Terese Høiseth var nesten målløs etter søndagens prestasjon av OL-debutant Engebråten.

– Det er helt rått. Jeg har ikke ord for den gutten og det han klarte å prestere i dag. Han har vært rolig, men nærvøs og spent. Å dra ut det løpet i sitt første olympiske løp... Jeg er så stolt av ham, sa Høiseth.

Nils van der Poel tok OL-gull for Sverige på 5000 meter skøyter søndag. Foto: SUSANA VERA / Reuters

Kramers siste

Kramer, som har vunnet OL-gull på distansen de tre siste gangene, avslutter karrieren med vinterens OL i Beijing. Han gikk i første par og kom inn til 6.17,04, som holdt til niendeplass.

Jorrit Bergsma vant sølv i EM for en knapp måned siden, men 36-åringen var aldri i nærheten av å slå verken Roest eller Engebråten og havnet utenfor pallen.

Canadiske Ted-Jan Bloemen klarte heller ikke å stå seg mot medaljevinerne. Han sprakk og endte langt bak.

Van der Poel, som har dominert distansen i vinter, lå lenge bak passeringstidene til Roest, men leverte en forrykende avslutning. I samme par endte Swings langt bak, og Engebråten kunne juble for medalje.