Karlsson ledet an gjennom samtlige 20 kilometer i brutale løyper i 1500 meters høyde og kunne innkassere en fortjent seier. Kerttu Niskanen ble nummer to, mens Weng gikk inn til en solid tredjeplass.

I kampen om den siste pallplassen spurtslo hun landskvinne Astrid Øyre Slind.

– Det var et tøft løp. Jeg merket at mange var slitne underveis, så jeg prøvde å trykke på i bakkene. Det er gøy å gå renn når kroppen kjennes bra, sa Karlsson til Viaplay etter seieren.

Etter en rolig åpning på rennet tok Slind teten like før halvgått renn og sørget for en fartsøkning i fronten. Flere løpere slet med tempoet, og det som var et stort hovedfelt, ble sprengt. Weng var blant dem som greide å henge med på hardkjøret.

Norsk duell

Nordmennene hang med i en seksmannssterk frontgruppe, men da Karlsson og Niskanen satte opp tempoet var de sjanseløse.

Dermed ble det en norsk duell om den siste pallplassen.

– Det er vanskelig å være særlig fornøyd i dag. Jeg føler at jeg er litt for dårlig på alt, sa Slind til Viaplay etter rennet.

Lotta Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå holdt tidlig halen av hovedfeltet og greide ikke å gå seg opp til teten. Også Tiril Udnes Weng var rundt halvminuttet bak ved ti kilometer og fant ikke kreftene til å gå seg høyere opp på resultatlisten.

Diggins nummer ti

Jessie Diggins er på hjemmebane i rennene på nordamerikansk jord, men fant aldri rytmen i søndagens renn. Verdenscuplederen endte på tiendeplassen.

Heidi Weng imponerte med tredjeplass på 15-kilometeren fredag. Lørdag sikret Kristine Stavås Skistad norsk seier på sprinten sammen sted.

Tirsdag gås det klassisksprint i Canmore, før verdenscupsirkuset beveger seg over grensen til USA og Minneapolis til helgen.