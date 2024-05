Det er i podkasten Ignite fra det europeiske friidrettsforbundet at Ingebrigtsen snakker om sine konkurrenter på løpebanen.

Podkasten tar for seg prestasjonene til Ingebrigtsen så langt i karrieren og ser frem mot EM i Roma og OL i Paris.

De noe oppsiktsvekkende sitatene kommer etter at lytterne får høre lyden av Josh Kerr som slår Ingebrigtsen på 1500 meter under VM i Budapest i fjor.

– Det er en «tricky» en. Man kan ende opp med å si noe feil og det er bedre ikke å si noe. Jeg har mye å si. Det er en konkurranse og man prøver sitt beste for å vinne. Men alle vet hva som skjedde og grunnene til at de gjorde det. Selv om noen ikke vil innrømme at det var slik det var. Noen ganger er det utenfor vår kontroll, men jeg ville at det skulle være annerledes, sier Ingebrigtsen i podkasten.

Noen dager før finalen i Budapest opplevde Ingebrigtsen å få tørr hals og opplevde at kroppen ikke fungerte hundre prosent.

I etterkant har han og Josh Kerr vært i ordkrig. I podkasten forteller Ingebrigtsen om sitt forhold til konkurrentene, men nevner ingen navn:

– Jeg har noen venner, men noen av dem er ikke venner. Det er sånn det er. Friidrett er for alle. Noen er gode folk og noen er dårlige. Det er ikke et sted hvor alle er bestevenner, sier Ingebrigtsen.

Dette er den offentlige ordkrigen mellom Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen Vis mer ↓ Ordkrigen begynte etter VM-finalene i Budapest. Da Jakob hadde tatt gull på 5000-meter, hadde han allerede tatt sølv på 1500 meter – bak Josh Kerr. Da ble Jakob spurt om revansje mot Kerr. Dette sitatet har blitt hengende ved ham: – Nei, han var bare den neste fyren. Hvis jeg ikke hadde løpt finalen, så ville han sannsynligvis vunnet. Det er sånn jeg ser løpet. Det er klart at hvis du snubler og faller, så kommer noen til å vinne løpet, og han var bare den neste fyren, sa Ingebrigtsen etter 5000-meterløpet. Kerr fikk med seg uttalelsene og gikk hardt ut. – Han kan være respektløs overfor meg. Det går fint, men det er jeg som har VM-gullet og det er jeg som kommer til å være verdensmester de to neste årene uavhengig av hans kommentarer. Siden har ordkrigen bare fortsatt. Den fikk nytt liv da Ingebrigtsen sa til TV 2 at han kunne slått Kerr med bind for øynene etter at briten hadde slått en rekord. Det utspillet har Kerr gjentatte ganger avslått å kommentere underveis i innendørs-VM.

Han fortsetter:

– Det handler om å vinne. Noen er drittsekker og idioter. Til slutt handler det om meg selv og sporten, og det å prøve å bli så god som jeg kan bli. Jeg tenker jeg er venner med de som deler de samme tankene som meg, og så er det noen som ikke gjør det, sier Ingebrigtsen.

EM i Roma starter 7. juni, mens OL i Paris på sensommeren er det store høydepunktet. Ingebrigtsen tok OL-gullet i Tokyo for tre år siden under strenge koronarestriksjoner.

– Det var ingen tilskuere og mye testing. Samtidig var det en unik mulighet for oss utøvere til å kun fokusere på idretten. Det var ikke så mye utenfor friidrettsbanen. Så hvis jeg ikke blir skadet eller syk tror jeg OL i Paris blir en «walk in the park», sier løpefenomenet.