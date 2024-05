Det er hele 329 medaljeøvelser i sommerens OL – og Norges mål er å kapre minst åtte av dem.

Her finner du den grove oversikten over et stort utvalg av øvelsene dag for dag, så scroll nedover og merk deg hvilke dager og tider idrettene du vil følge går av stabelen!

Dessuten er VG i ferd med å lage ferdig en stor og lekker oversikt hvor det blant annet er lett å finne ut hvor de norske utøverne skal i aksjon, lik denne fra Tokyo-OL, som vil være lett å finne på VG.no når den er klar.

Les også: Alt du må vite om OL i Paris 2024

OL-programmet dag for dag

Tidspunkt for øvelsene og TV-kanal (lineært og strømming) er oppdatert per midten av mai 2024, og erfaringsmessig vil det bli endringer underveis, men alt av OL strømmes uansett på Max.

Les også: 100 dager til OL i Paris: Dette er Norges heteste medaljehåp (VG+)

Onsdag 24. juli

Fotball

15.00–23.00: Gruppespill, menn (åtte kamper) – Max

Rugby (7-er)

15.30–22.00: Gruppespill, menn – Max

Den norske kapteinen Stine Bredal Oftedal spiller sitt siste OL for Norge i Paris. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Torsdag 25. juli

Første dag med norske i aksjon. Håndballjentene OL-åpner mot Sverige i sin første gruppespillskamp. Norge er sammen med tittelforsvarer Frankrike, en av de største favorittene til å vinne OL-gull i Paris.

Bueskyting

9.30-12.30: Kvalifisering, kvinner – Max 14.15-17.15: Kvalifisering, menn – Max

Fotball

17.00-23.00: Gruppespill fotball, kvinner (seks kamper) – Max

Håndball

9.00-12.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max 14.00-17.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max 19.00-22.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max

21.00: Norge-Sverige (kvinner) – Max og NRK Sport

Se hele programmet for de norske håndballjentene i OL her

Rugby (7-er)

14.00-17.00: Gruppespill, menn – Max 20.00-23.00: Plasseringskamper og kvartfinaler, menn – Max

Den fullstendige oversikten over dagsprogrammet under OL finner du på arrangørens nettsider Paris 2024 her. Der vil det også bli oppdatert fortløpende med endringer.

Fredag 26. juli

20.24: Åpningsseremoni – Max og NRK1

Casper Ruud kan få sin OL-debut når tennisen starter lørdag 27. juli. Foto: THOMAS COEX / AFP / NTB

Lørdag 27. juli

Lørdag er den første medaljeøvelsedagen i OL og Norge har medaljesjanser i flere grener, hvor Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg i skyting er de heteste.

Dessuten er flere av de norske syklistene sterke og sandvolleyball-duoen Anders Mol og Christian Sørum har sin første kamp. Casper Ruud kan få sin OL-debut og de norske roerne starter sine innledende runder, mens håndballen ruller videre når Håndballgutta spiller sin første kamp i OL.

Les med VG+: 100 dager til OL – dette er Norges medaljehåp i Paris

Turn

11.00-13.30 / 15.30-18.00 / 20.00-22.30: Kvalifisering, menn – Max

Basketball

11.00-15.15 Gruppespill, menn (to kamper) – Max 17.15–19.00: Gruppespill, menn (en kamp) – Max 21.00–22.45: Gruppespill, menn (en kamp) – Max

Sandvolleyball

14.00-16.00: Innledende runder (to kamper) – Max 18.00–20.00: Innledende runder (to kamper) – Max 22.00–00.00: Innledende runder (to kamper) – Max

Boksing

15.30-17.55: 32-dels- og åttedelsfinaler (Kvinner: 54kg, 60kg. Menn: 63.5kg, 80kg) – Max 20.00-22.55: 32-dels- og åttedelsfinaler (Kvinner 54kg, 60kg. Menn: 63.5kg, 80kg) – Max

Fotball

15.00-23.00: Gruppespill (8 kamper), menn – Max

Håndball

9.00-12.30: Innledende runder (to kamper), menn – Max 14.00-17.30: Innledende runder (to kamper), menn – Max 19.00-22.30: Innledende runder (to kamper), menn – Max

16.00: Norge-Argentina (menn) – Max og NRK Sport

Se hele håndballprogrammet til Norge i OL 2024 her

Landeveissykling

14.30-18.30: Temporitt, menn og kvinner, finaler – Max

Roing

9.00-13.10: Innledende runder for singlesculler, dobbeltsculler og firer uten styrmann. Menn og kvinner – Max

Svømming

11.00-13.00: Kvalifiseringsheat – Max 20.30–22.30: Finaler – Max

Tennis

12.00–23.00: Første runde, single og dobbel. Menn og kvinner – Max

Andre grener denne dagen: Vannpolo, volleyball, bordtennis, surfing, skateboard, slalåm-padling, rugby, judo, landhockey, badminton, stuping, fekting, ridning

Se fullt program på Paris 2024 her

Jeanette Hegg Duestad er en av Norges store medaljehåp i OL. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Søndag 28. juli

Turn

9.30-13.20 / 14.50-16.30 / 18.00-19.40 / 21.10-22.50: Kvalifisering, kvinner – Max

Basketball

11.00-15.15: Gruppespill, menn og kvinner (to kamper) – Max 17.15-19.00: Gruppespill, menn og kvinner (en kamp) – Max 21.00-22.45: Gruppespilll, menn og kvinner (en kamp) – Max

Sandvolleyball

9.00-13.00: Innledende runder, menn og kvinner (fire kamper) – Max 15.00-18.00: Innledende runder, menn og kvinner (tre kamper) – Max 20.00-23.00: Innledende runder, menn og kvinner (tre kamper) – Max

Boksing

11.00-13.10: 32-delsfinaler og 16-delsfinaler (kvinner 50kg, kvinner 66kg, menn 51kg, menn 57kg, menn 71kg, menn 92kg – Max 15.30-17.40: 32-delsfinaler og 16-delsfinaler (kvinner 50kg, kvinner 66kg, menn 51kg, menn 57kg, menn 71kg, menn 92kg) – Max 20.00-22.10: 32-delsfinaler og 16-delsfinaler (kvinner 50kg, kvinner 75kg, menn 71kg, menn 92kg) – Max

Fotball

170.0-23.00: Gruppespill, kvinner (seks kamper) – Max

Håndball

9.00-12.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max 14.00-17.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max 19.00-22.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max

16.00: Danmark-Norge – Max

Se hele programmet for Håndballjentene i OL her

Roing

9.00-13.10: Kvalifisering, menn og kvinner (singlesculler, dobbeltsculler, par uten styrmann, lettvekt dobbeltsculler, firer uten styrmann) – Max

Seiling

12.00-19.00: Skiff og windsurfing – Max

Skyting

9.15-12.30: Kvalifisering, 10m luftrifle, menn og kvinner – Max 9.30-13.05: Finaler, 10m luftpistol, menn og kvinner – Max

Svømming

11.00-13.00: Kvalifiseringsheat, menn og kvinner – Max 20.30–22.30: Semifinaler og finaler, menn og kvinner – Max

Tennis

12.00-23.00: Single og doble, menn og kvinner – Max

Andre grener denne dagen: Bueskyting, badminton, padling (slalåm), ridning, fekting, landhockey, judo, terrengsykling, rugby (7-er), skateboard, surfing, bordtennis, volleyball, vannpolo

Sander Sagosen og de norske håndballgutta møter Frankrike i sin andre kamp i gruppespillet mandag. Foto: Nikola Krstic / NTB

Mandag 29. juli

Turn

17.30-20.30: Lagfinale, menn – Max

Sandvolleyball:

9.00-13.00: Innledende runder, menn og kvinner (tre kamper) – Max 15.00-18.00: Innledende runder, menn og kvinner (tre kamper) – Max 20.00-23.00: Innledende runder, menn og kvinner (tre kamper) – Max

Boksing

1100-1310: 32-delsfinale eller 16-delsfinale (kvinner 60kg, menn 63.5kg, menn +92kg) – Max 15.30-17.40: 32-delsfinale eller 16-delsfinale (kvinner 60kg, menn 63.5kg, menn +92) – Max 20.00-22.10: 32-delsfinale eller 16-delsfinale (kvinner 60kg, menn 63.5kg, menn +92kg) – Max

Håndball

9.00-12.30: Gruppespill, menn (to kamper) – Max 14.00-17.30: Gruppespill, menn (to kamper) – Max 19.00-22.30: Gruppespill, menn (to kamper) – Max

19.00: Frankrike-Norge – Max

Se hele programmet for Håndballgutta i OL her

Roing

9.30–12.20: Kvalifisering, menn og kvinner (singlesculler, par uten styrmann, lettvekt dobbeltsculler, firer, åtter) – Max

Seiling

12.00-19.00: Skiff og windsurfing, menn og kvinner – Max

Skyting

9.15-13.05: 10m luftpistol kvalifisering, mixed lag. 10m luftrifle finaler, menn og kvinner – Max 9.00-14.00: Kvalifisering trap, menn – Max

Svømming

11.00–13.00: Kvalifisering, menn og kvinner – Max 20.30–22.30: Semifinaler og finaler, menn og kvinner – Max

Tennis

12–23.00: Single og double, menn og kvinner – Max

Andre grener denne dagen: Bueskyting, badminton, basketball, padling (slalåm), stuping, ridning, fekting, landhockey, judo, terrengsykling, rugby, surfing, bordtennis, volleyball, vannpolo

Kristian Blummenfelt tok OL-gull i triatlon i Tokyo. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Tirsdag 30. juli

Turn

18.15-20.30: Lagfinale, kvinner- Max

Sandvolleyball

9.00-13.00: Innledende runder, menn og kvinner (fire kamper) – Max 15.00-18.00: Innledende runder, menn og kvinner (tre kamper) – Max 20.00-23.00: Innledende runder, menn og kvinner (tre kamper) – Max

Boksing

11.00-13.40 / 15.30–18.10 / 20.00–22.40: 32-delsfinale eller 16-delsfinale (kvinner 54kg, kvinner 57kg, menn 51kg, menn 80kg) – Max

Fotball

15.00-23.00: Gruppespill, menn (åtte kamper) – Max

Håndball

9.00-12.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max 14.00-17.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max 19.00-22.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max

11.00: Norge – Sør-Korea, kvinner – Max

Roing

9.30-11.50: Kvartfinaler og semifinaler, kvinner og menn (singlesculler, dobbeltsculler, firer, firer repechage) – Max

Seiling

12.00-19.00: Skiff og windsurfing, menn og kvinner – Max

Skyting

9.30-10.50: 10m luftpistol, mixed lag, finaler – Max 9.00-17.05: Trap kvalifisering dag 1, kvinner. Trap kvalifisering dag 2 og finaler, menn – Max

Svømming

1100-1300: Kvalifiseringsheat, kvinner og menn – Max 20.30-22.30: Semifinaler og finaler, kvinner og menn – Max

Tennis

12.00–23.00: Single og double, menn og kvinner – Max

Triatlon

8.00-10.30: Menn – Max

Andre grener denne dagen: Bueskyting, badminton, basketball, BMX Freestyle, padling (slalåm), fekting, vannpolo, volleyball, bordtennis, surfing, rugby (syver), judo, landhockey, ridning

Sunniva Hofstad er den første norske kvinnen som har kvalifisert seg til OL i boksing. Hun bokser i mellomvekt (75 kg). Foto: Annika Byrde / NTB

Onsdag 31. juli

Turn

17.30-20.15: Individuell all-around-finale, menn – Max

Sandvolleyball

9.00-13.00: Innledende runder, menn/kvinner (fire kamper) – Max 15.00-18.00: Innledende runder, menn/kvinner (tre kamper) – Max 20.00-23.00: Innledende runder, menn/kvinner (tre kamper) – Max

Boksing

1100–1325 / 15.30–18.10 / 20.00–22.25: Kvartfinaler (kvinner 60kg) og 32-dels eller 16-delsfinaler (kvinner 66kg, menn 57kg, menn 71kg) – Max

Fotball

17.00-23.00: Gruppespill, kvinner (seks kamper) – Max

Håndball

9.00-12.30: Gruppespill, menn (to kamper) – Max 14.00-17.30: Gruppespill, menn (to kamper) – Max 19.00-22.30: Gruppespill, menn (to kamper) – Max

9.00: Norge-Ungarn, menn – Max

Roing

9.30-13.10: Semifinaler (singlesculler, menn/kvinner, uten styrmann par, menn/kvinner, lettvekt dobbeltsculler, menn/kvinner) og finaler (lettvekt dobbeltsculler, menn/kvinner, firer, menn/kvinner) – Max

Seiling

12.00-19.00: Windsurfing og skiff, menn og kvinner – Max

Skyting:

9.00-10.30: Kvalifisering, 50m rifle 3 posisjoner, menn – Max 9.00-17.05: Kvalifisering dag 2 og finaler, trap, kvinner – Max

Svømming

11.00-13.00: Kvalifisering (heats), menn/kvinner – Max 20.30-22.30: Semifinaler og finaler, menn/kvinner – Max

Tennis

12.00-17.00: Single, menn/kvinner – Max 19.00-23.00: Single, menn/kvinner – Max

Triatlon

8.00-10.40: Finale, kvinner – Max og NRK

Andre grener denne dagen: Bueskyting, vannpolo, volleyball, bordtennis, surfing (reservedag), judo, landhockey, fekting, ridning, stuping, padling (slalåm), BMX Freestyle, basketball, badminton

Golfen slår ut i første runde torsdag 1. august, trolig med et stort norsk håp i Viktor Hovland i aksjon. Foto: DAVID CANNON / AFP / NTB

Torsdag 1. august

Turn

18.15-20.25: Individuell all-around-finale, kvinner – Max

Friidrett

7.30-9.05: Finale, 20 km kappgang, menn – Max og NRK 9.20-11.05: Finale, 20 km kappgang, kvinner – Max og NRK

Sandvolleyball:

9.00-13.00: Innledende runder, menn/kvinner (fire kamper) – Max 15.00-18.00: Innledende runder, menn/kvinner (tre kamper) – Max 20.00-23.00: Innledende runder, menn/kvinner (tre kamper) – Max

Boksing

11.00-13.25 / 15.30–18.10 /20.00–22.25: Kvartfinaler og 32-dels eller 16-delsfinaler (kvinner 50kg, kvinner 75kg, kvinner 54kg, menn 63.5kg, menn 92kg) – Max

Golf

9.00-18.00: Runde 1, menn – Max

Håndball

9.00-12.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max 14.00-17.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max 19.00-22.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max

21.00: Slovenia-Norge, kvinner – Max

Roing

9.30-12.40: Semifinaler og finaler (singlesculler, åtter, åtter repechage, dobbeltsculler, firer uten styrmann) – Max

Seiling

12.00-19.00: Skiff (medalje-race), windsurfing og jolle, menn og kvinner – Max

Skyting

9.30-10.50: Finaler, 50m rifle 3 posisjoner, menn – Max 12.00-13.30: Kvalifisering, 50m rifle 3 posisjoner, kvinner – Max

Svømming

11.00-13.00: Kvalifisering (heats), kvinner og menn – Max 20.30-22.30: Semifinaler og finaler, kvinner og menn – Max

Tennis

12.00-17.00 / 19.00–23.00: Single kvartfinaler (menn). Single semifinaler (kvinner) – Max

Andre grener denne dagen: Vannpolo, volleyball, bordtennis, surfing (reservedag), judo, landhockey, fekting, ridning, padling (slalåm), BMX Racing, basketball, badminton, bueskyting

NB! Endringer i programmet kan forekomme, sjekk nettsiden til Paris 2024 for siste oppdatering her

Fredag 2. august

Friidrett

10.05–21.20: Kvalifisering/1. runde, diverse grener – Max og NRK

21.20: Finale, 10.000 meter, menn – Max og NRK

Sandvolleyball

9.00-13.00: Innledende runder, menn/kvinner (fire kamper) – Max 15.00-18.00: Innledende runder, menn/kvinner (tre kamper) – Max 20.00-23.00: Innledende runder, menn/kvinner (tre kamper) – Max

Boksing

1530–1810 / 20.00–22.40: 32-dels- og 16-delsfinaler og kvartfinaler (kvinner 57kg, menn 51kg, menn 80kg, menn +92kg) – Max

Fotball

15.00-00.00: Kvartfinaler, menn (fire kamper) – Max

Golf

9.00-18.00: Runde to, menn – Max

Håndball

9.00-12.30: Gruppespill, menn (to kamper) – Max 14.00-17.30: Gruppespill, menn (to kamper) – Max 19.00-22.30: Gruppespill, menn (to kamper) – Max

21.00: Norge-Egypt, menn – Max

Roing

9.30-12.50: Finaler, menn og kvinner (singlesculler, uten styrmann par, lettvekt dobbeltsculler) – Max

Skyting

9.00-14.00: Kvalifisering, 25m pistol, kvinner – Max 9.30-10.50: Finaler, 50m rifle 3 posisjoner, kvinner – Max 9.00-14.00: Kvalifisering, skeet, menn – Max

Svømming

11.00-13.00: Kvalifisering (heats), menn og kvinner – Max 20.30-22.30: Semifinaler og finaler, menn og kvinner – Max

Tennis

12.00-17.00: Single semifinaler, menn. Single bronsefinaler, kvinner – Max 19.00-23.30: Single semifinaler, menn. Blandet double, finale, menn – Max 12.00-17.00 Double, bronsefinale, menn/mixed – Max

Andre grener denne dagen: Vannpolo, volleyball, trampoline, bordtennis, surfing (reservedag), seiling, judo, landhockey, fekting, ridning, stuping, BMX Racing, basketball, badminton, bueskyting

Sandvolleyball-duoen Anders Mol og Christian Sørum tok et historisk OL-gull i Tokyo. Foto: Lise Åserud / NTB

Lørdag 3. august

Turn

15.30-18.00: Apparatfinaler, menn og kvinner – Max

Friidrett

10.05–21.45: Kvalifisering/1. runde og semifinaler i diverse grener – Max og NRK

19.35: Finale, kulestøt, menn – Max og NRK 20.20: Finale, tresteg, kvinner – Max og NRK 20.55: Finale, mixedstafett 4x400 m – Max og NRK 21.20: Finale, 100m, kvinner – Max og NRK 21.45: Finale, tikamp 1500m, menn – Max og NRK

Sandvolleyball

9.00-13.00: Gruppespill, menn/kvinner (fire kamper) – Max 16.00-19.00: Gruppespill og lucky looser-runde, menn/kvinner (tre kamper) – Max 21.00-00.00: Lucky looser-runde, menn/kvinner (tre kamper) – Max

Boksing

15.30-17.55 / 20.00–22.25: Kvartfinaler og semifinaler (kvinner 50kg, kvinner 66kg, menn 57kg, Menn 71kg, kvinner 60kg) – Max

Fotball

15.00-00.00: Kvartfinaler, kvinner (fire kamper) – Max

Golf

9.00-18.00: Tredje runde, menn – Max

Håndball

9.00-12.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max 14.00-17.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max 19.00-22.30: Gruppespill, kvinner (to kamper) – Max

19.00: Norge-Tyskland, kvinner – Max

Landeveissykling

11.00-18.15: Landeveisritt, menn – Max

Roing

9.30-11.40: Finaler, menn og kvinner (singlesculler, åtter) – Max

Skyting

9.30-10.50: Finaler, 25m pistol, kvinner – Max 9.00-17.05: Kvalifisering og finaler skeet, menn og kvinner – Max

Svømming

11.00-13.00: Kvalifisering (heats), menn og kvinner – Max 20.30-22.30: Semifinaler og finaler, menn og kvinner – Max

Tennis

12.00-19.00: Bronsefinaler single, menn. Finaler, single kvinner og double menn – Max

Andre grener denne dagen: Vannpolo, volleyball, bordtennis, surfing (reservedag), judo, landhockey, fekting, ridning, padling (slalåm), basketball, bordtennis, bueskyting, seiling

Jakob Asserson Ingebrigtsen jakter nytt OL-gull på 1500m i Paris. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB

Søndag 4. august

Turn

15.00-17.40: Apparatfinaler, menn og kvinner – Max

Friidrett

10.05–21.50: Kvalifisering/1. runde, semifinaler og finaler i diverse grener – Max og NRK

12.35: Kvinner 400m hekk, runde 1 – Max og NRK 20.35: Kvinner 800m, semifinaler – Max og NRK 21.10: Menn 1500m, semifinaler – Max og NRK 21.50: Menn 100m, finale – Max og NRK

Sandvolleyball

9.00-11.00: 16-delsfinale, menn/kvinner (to kamper) – Max 13.00-15.00: 16-delsfinale, menn/kvinner (to kamper) – Max 17.00-19.00: 16-delsfinale, menn/kvinner (to kamper) – Max 21.00-23.00: 16-delsfinale, menn/kvinner (to kamper) – Max

Boksing

11.00-13.25 / 15.30–17.55: Kvartfinaler og semifinaler (kvinner 57kg, kvinner 75kg, kvinner 54kg, menn 51kg, menn 63.5kg, menn 80kg, menn 92kg) – Max

Golf

9.00-18.30: 4. runde/finale, menn – Max

Håndball

9.00-12.30: Gruppespill, menn (to kamper) – Max 14.00-17.30 Gruppespill, menn (to kamper) – Max 19.00-22.30: Gruppespill, menn (to kamper) – Max

19.00: Danmark-Norge, menn – Max

Landeveissykling

14.00-18.45: Landeveisritt, kvinner – Max

Skyting

9.00-17.00: Kvalifisering, 25m hurtigpistol, menn – Max 9.30-17.05: Skeet kvalifisering og finale, kvinner – Max

Svømming

18.30-20.30: Finaler – Max

Tennis

12.00-19.00: Bronsefinaler og finaler, kvinner double. Finale menn single – Max

Andre grener denne dagen: Vannpolo, volleyball, bordtennis, surfing (reservedag), roing (reservedag), seiling, landhockey, fekting, ridning, padling (slalåm), basketball, badminton, bueskyting

Brytingen i OL starter mandag 5. august, og Grace Bullen er et medaljehåp på brytematten. Foto: Andreea Alexandru / AP / NTB

Mandag 5. august

Turn

11.45-15.15: Apparatfinaler, menn og kvinner – Max

Friidrett

10.05–21.45: Kvalifisering/runde 1, omgang og semifinaler i diverse grener – Max og NRK

10.05: Menn 400m hekk, kvalifisering – Max og NRK 19.00: Menn stavsprang, finale – Max og NRK 20.35: Kvinner diskoskast, finale – Max og NRK 21.10: Kvinner 5000m, finale – Max og NRK 21.45: Kvinner 800m, finale – Max og NRK

Sandvolleyball:

9.00-11.00: 16-delsfinale, menn/kvinner (to kamper) – Max 13.00-15.00: 16-delsfinale, menn/kvinner (to kamper) – Max 17.00-19.00: 16-delsfinale, menn/kvinner (to kamper) – Max 21.00-23.00: 16-delsfinale, menn/kvinner (to kamper) – Max

Fotball

18.00-21.00 / 21.00-00.00: Semifinaler, menn – Max

Skyting

9.30-10.50: Finaler, 25m hurtigpistol, menn – Max 9.00-16.35: Kvalifisering og finaler, skeet, mixed – Max

Banesykling

17.00-20.20: Kvalifisering og finaler (lag sprint, menn og kvinner. Lag pursuit, menn) – Max

Triatlon

8.00-10.10: Stafett, finale, mixed – Max og NRK

Bryting

15.00-17.00: 16-delsfinaler og kvartfinaler (menn gresk-romersk 60kg, menn gresk-romersk 130kg, kvinner fristil 68kg) – Max 21.00-22.00: Semifinaler (menn gresk-romersk 60kg, menn gresk-romersk 130kg, kvinner fristil 68kg)

Andre grener denne dagen: Vannpolo, volleyball, bordtennis, klatring, seiling, landhockey, ridning, stuping, padling (slalåm), basketball, badminton, synkronsvømming

Tirsdag 6. august

Friidrett

10.05–21.40: Kvalifisering/runde 1, omkamp og semifinaler i diverse grener – Max og NRK

19.55: Kvinner sleggekast, finale – Max og NRK 20.15: Menn lengdehopp, finale – Max og NRK 20.50: Menn 1500m, finale – Max og NRK 21.10: Kvinner 3000m hinder, finale – Max og NRK 21.40: Kvinner 200m finale – Max og NRK

Basketball

11.00-13.00: Kvartfinaler, menn – Max 14.30-16.30: Kvartfinaler, menn – Max 18.00-20.00: Kvartfinaler, menn – Max 21.30-23.30: Kvartfinaler, menn – Max

Sandvolleyball

17.00-19.00: Kvartfinaler, menn/kvinner (to kamper) – Max 21.00-23.00: Kvartfinaler, menn/kvinner (to kamper) – Max

Boksing

21.30-23.30: Semifinaler (kvinner 50kg, kvinner 66kg, menn 71kg) Finale kvinner 60kg – Max

Fotball

18.00-21.00 / 21.00-00.00: Semifinaler, kvinner – Max

Håndball

9.30-11.30: Kvartfinaler, kvinner – Max 13.30-15.30: Kvartfinaler, kvinner – Max 17.30-19.30: Kvartfinaler, kvinner – Max 21.30-23.30: Kvartfinaler, kvinner – Max

Banesykling

17.30-20.30: Finaler (lag sprint, menn). 1. runde/kvalifisering (lag pursuit menn/kvinner) – Max

Triatlon

8.00-10.10: Stafett, finale, mixed – Max og NRK

Bryting

11.00-13.30: Omkamp (menn gresk-romersk 60kg, menn gresk-romersk 130kg, kvinner fristil 68kg). 16-delsfinale og kvartfinaler (menn gresk-romersk 77kg, menn gresk-romersk 97kg, kvinner fristil 50kg) – Max

18.15-21.45: Semifinaler (menn gresk-romersk 77kg, menn gresk-romersk 97kg, kvinner fristil 50kg semifinaler) Finaler (menn gresk-romersk 60kg, menn gresk-romersk 130kg, kvinner fristil 68kg) – Max

Andre grener denne dagen: Vannpolo, volleyball, bordtennis, klatring, skateboard, landhockey, seiling, ridning, stuping, padling (slalåm), synkronsvømming

Vektløfter Solfrid Koanda er et av Norges aller største gullhåp i Paris. Foto: VASSIL DONEV / EPA / NTB

Onsdag 7. august

Friidrett

7.30–21.40: Kvalifisering/1. runde, omkamp og semifinaler i diverse grener – Max og NRK

7.30-10.50: Kappgang, mixed, stafettfinale – Max og NRK 11.00: Menn 5000m, runde 1 – Max og NRK 19.35: Menn 400m hekk, semifinaler – Max og NRK 21.20: Menn 400m, finale – Max og NRK 21.40: Menn 3000m hinder, finale – Max og NRK

Sandvolleyball

17.00-19.00: Kvartfinaler, menn/kvinner (to kamper) – Max 21.00-23.00: Kvartfinaler, menn/kvinner (to kamper) – Max

Boksing

21.30-23.30: Semifinaler (kvinner 57kg, menn +92kg). Finaler (menn 63.5kg, menn 80kg) – Max

Golf

9.00-18.00: Runde 1, kvinner – Max

Håndball:

0930-1130: Menn kvartfinaler

1330-1530: Menn kvartfinaler

1730-1930: Menn kvartfinaler

2130-2330: Menn kvartfinaler

Banesykling

12.45-15.45: Kvalifisering/tidlige runder (menn sprint, kvinner keirin, kvinner pursuit) – Max

17.30-20.25: Tidlige runder, menn sprint. Finaler menn lag pursuit og kvinner lag pursuit – Max

Bryting

11.00-13.30: Omkamp (menn gresk-romersk 77kg, menn gresk-romersk 97kg, kvinner fristil 50kg). 16-delsfinaler og kvartfinaler (menn gresk-romersk 67kg, menn gresk-romersk 87kg, kvinner fristil 53kg) – Max

18.15-21.45: Semifinaler (menn gresk-romersk 67kg, menn gresk-romersk 87kg, kvinner fristil 53kg). Finaler (menn gresk-romersk 77kg, menn gresk-romersk 97kg, kvinner fristil 50kg) – Max

Andre grener denne dagen: Vektløfting, vannpolo, volleyball, taekwondo, bordtennis, klatring, seiling, landhockey, stuping, padling (sprint), basketball, skateboard, synkronsvømming

Torsdag 8. august

Friidrett

10.05–21.45: Kvalifisering/1. runde, omkamp og semifinaler i diverse grener – Max og NRK

20.00: Kvinner lengdehopp, finale – Max og NRK 20.25: Menn spydkast, finale – Max og NRK 20.30: Menn 200m, finale – Max og NRK 21.25: Kvinner 400m hekk, finale – Max og NRK 21.45: Menn 110m hekk, finale – Max og NRK

Basketball

17.30-19.30: Semifinaler, menn – Max 2100-2300: Semifinaler, menn – Max

Sandvolleyball

17.00-19.00: Semifinaler, menn/kvinner (to kamper) – Max 21.00-23.00: Semifinaler, menn/kvinner (to kamper) – Max

Boksing

21.30-23.30: Semifinaler (kvinner 75kg, menn 57kg). Finale (kvinner 54kg, menn 51kg) – Max

Fotball

17.00-20.00: Bronsefinale, menn – Max

Golf

9.00-18.00: Runde 1, kvinner – Max

Håndball

16.30-18.30: Semifinaler, kvinner – Max 21.30-23.30: Semifinaler, kvinner – Max

Svømming

7.30-10.30: Finale, 10km, kvinner – Max

Banesykling

12.45-15.45: Kvalifisering, sprint, menn. Første runde, keirin, kvinner. Første runde lag pursuit, kvinner – Max 17.30-20.25: Kvalifisering, sprint, menn. Finaler lag pursuit, menn og kvinner – Max

Bryting

11.00-13.30: Omkamp (menn gresk-romersk 67kg, menn gresk-romersk 87kg, kvinner fristil 53kg). 16.-dels og kvartfinaler (menn fristil 57kg, menn fristil 86kg, kvinner fristil 57kg) – Max 18.15-21.45: Semifinaler (menn fristil 57kg, menn fristil 86kg, kvinner fristil 57kg). Finaler (menn gresk-romersk 67kg, menn gresk-romersk 87kg, kvinner fristil 53kg) – Max

Andre grener denne dagen: Vektløfting, vannpolo, volleyball, taekwondo, bordtennis, klatring, seiling, rytmisk gymnastikk, moderne femkamp, landhockey, stuping, padling (sprint),

Karsten Warholm er mest sannsynlig å finne på startstreken når finalen av 400m hekk går fredag 9. august. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Fredag 9. august

Friidrett

10.05–2145: Semifinaler i diverse grener – Max og NRK

19.30: Kvinner 4x100m stafett, finale – Max og NRK 19.40: Kvinner kulestøt, finale – Max og NRK 19.45: Menn 4x100m stafett, finale – Max og NRK 20.00: Kvinner 400m, finale – Max og NRK 20.10: Menn tresteg, finale – Max og NRK 20.15: Kvinner syvkamp 800m, finale – Max og NRK 20.55: Kvinner 10.000m, finale – Max og NRK 21.45: Menn 400m hekk, finale – Max og NRK

Basketball

17.30-19.30: Semifinaler, kvinner – Max 21.00-23.00: Semifinaler, kvinner – Max

Sandvolleyball

21.00-00.00: Finaler, menn eller kvinner – Max

Boksing

21.30-23.30: Finaler (kvinner 50kg, kvinner 66kg, menn 71kg, menn 92kg) – Max

Fotball

15.00-18.00: Bronsefinale, kvinner – Max 18.00-21.30: Finale, menn – Max

Golf

9.00-18.00: Runde 3, kvinner

Håndball

16.30-18.30: Semifinaler, menn – Max 21.30-23.30: Semifinaler, menn – Max

Svømming

7.30-10.30: Finale, 10km, menn – Max

Bryting

11.00-13.30: Omkamp (menn fristil 57kg, menn fristil 86kg, kvinner fristil 57kg). 16.-dels- og kvartfinaler (menn fristil 74kg, menn fristil 125kg, kvinner fristil 62kg) – Max 18.15-21.45: Semifinaler (menn fristil 74kg, menn fristil 125kg, kvinner fristil 62kg). Finaler (menn fristil 57kg, menn fristil 86kg, kvinner fristil 57kg) – Max

Andre grener denne dagen: Vektløfting, vannpolo, volleyball, taekwondo, bordtennis, klatring, seiling, rytmisk gymnastikk, moderne femkamp, landhockey, stuping, padling (sprint), breakdance, synkronsvømming

Lørdag 10. august

Friidrett

8.00-11.00: Maraton, finale – Max og NRK 19.10: Menn høydehopp, finale – Max og NRK 19.25: Menn 800m, finale – Max og NRK 19.40: Kvinner spydkast, finale – Max og NRK 19.45: Kvinner 100m hekk, finale – Max og NRK 20.00: Menn 5000m, finale – Max og NRK 20.25: Kvinner 1500m, finale – Max og NRK 21.12: Menn 4x400m stafett, finale – Max og NRK 21.22: Kvinner 4x400m stafett, finale Max og NRK

Basketball

11.00-13.00: Bronsefinale, menn – Max 21.30-00.00: Finale, menn – Max

Sandvolleyball:

21.00-00.00: Finaler, menn eller kvinner – Max

Boksing

21.30-23.30: Finaler (kvinner 57kg, kvinner 75kg, menn 57kg, menn +92kg) – Max

Fotball

17.00-20.30: Finale, kvinner – Max

Golf

9.00-18.30: Finale (runde 4), kvinner – Max

Håndball

10.00-12.00: Bronsefinale, kvinner – Max 15.00-17.30: Finale, kvinner – Max

Banesykling

17.00-20.20: Første runde/omkamp, keirin, menn. Finale, Madison, menn. Kvartfinale sprint, kvinner – Max

Bryting

11.00-13.30: Omkamp (menn fristil 74kg, menn fristil 125kg, kvinner fristil 62kg). 16.-dels og kvartfinaler (menn fristil 65kg, menn fristil 97kg, kvinner fristil 76kg) – Max 18.15-21.45: Semifinaler (menn fristil 65kg, menn fristil 97kg, kvinner fristil 76kg). Finaler (menn fristil 74kg, menn fristil 125kg, kvinner fristil 62kg) – Max

Andre grener denne dagen: Vektløfting, vannpolo, volleyball, taekwondo, bordtennis, klatring, rytmisk gymnastikk, moderne femkamp, stuping, padling (sprint), breakdance, synkronsvømming

Søndag 11. august – avslutningsdagen

Friidrett

8.00-11.15: Maraton, finale, kvinner – Max og NRK

Basketball

11.30-13.30: Bronsefinale, kvinner – Max 15.30-18.00: Finale, kvinner – Max

Håndball

9.00-11.00: Bronsefinale, menn – Max 13.30-16.00: Finale, menn – Max

Banesykling

11.00-14.40: Kvartfinaler, semifinaler og finaler (Keirin, menn. Sprint, kvinner. Omnium, kvinner) – Max

Bryting

11.00-14.15: Omkamp og finaler (menn fristil 65kg, menn fristil 97kg, kvinner fristil 76kg) – Max

Andre grener denne dagen: Vektløfting, vannpolo, volleyball, moderne femkamp

Avslutningsseremoni

Les også: Alt du må vite om OL i Paris 2024