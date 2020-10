Se RBKs skjebnekamp i Europa på adressa.no

Rosenborg er kun ett steg unna nok et gruppespill i Europa.

Siste hinder på veien: Det nederlandske storlaget PSV Eindhoven.

Kampen spilles som enkeltkamp, på Lerkendal. Det betyr at alt avgjøres torsdag, i et oppgjør Adresseavisen sender for våre abonnenter.

Kampstart er 19.00. Men allerede klokken 18:15 starter vi sendingen, fra et Lerkendal som fremdeles ikke kan ta imot tilskuere på grunn av korona-pandemien.

Kampen sendes i samarbeid med VG.

Supermann og Skammelsrud

Under onsdagens pressekonferanse på Lerkendal fortalte trener Åge Hareide at nysigneringen Markus Henriksen er spilleklar.

Også Adressa topper laget denne torsdagksvelden: Roar «Supermann» Strand gjester sendingen før kampstart, og i kommentatorbua sitter - som vanlig - en annen klubblegende: Bent Skammelsrud.

I tillegg er blant andre sportssjef Mikael Dorsin meldt, en mann som er travelt opptatt med både å selge og kjøpe spisser for tiden.