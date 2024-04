Det østerrikske skiforbundet bekrefter onsdag formiddag at 35-åringen returnerer til alpinsirkuset. Han skal imidlertid kjøre for Nederland, ikke Østerrike, fremkommer det i pressemeldingen.

Hirscher ønsker nemlig å kjøre for morens hjemland. Østerrike bekrefter at de har frigitt 35-åringens lisens som gjør at han kan representere Nederland.

Samtidig legger ikke Østerrikes skiforbund noe skjul på at de forsøkte å overtale ham til å representere dem.

– Marcel har utrettet enormt for skisporten og for Østerrike. Som en verdsettelse av dette og i internasjonal skisports ånd, har vi i dag enstemmig godkjent hans ønske om forbundsskifte, sier Christian Scherer, generelsekretær i Østerrikes skiforbund.

Dermed følger Hirscher i Lucas Braathens fotspor. Nordmannen la opp i høst, før han i mars bekreftet at han gjør comeback for Brasil.

Hirscher la opp i 2019. Han står med syv VM-gull og to OL-gull. I tillegg har han vunnet 67 verdenscuprenn. Bare Ingemar Stenmark står med flere seirer på herresiden.