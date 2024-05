Det er heller ikke sikkert det blir comeback blant Europas beste klubber til høsten. Langt fra bare det sportslige teller når det europeiske håndballforbundet EHF i juni skal vurdere hvilke 16 lag som skal være med i Champions League.

Trener Kenneth Gabrielsen håper at seieren i den nest gjeveste europacupen – Storhamars første tittel noensinne – fører dem tilbake til Champions League.

Klubben gikk videre fra gruppespillet i Champions League i 22/23, men ble likevel fjernet fra turneringen sammen med tre klubber med klart dårligere resultater.

– Det er vanskelig å forstå, sier Kenneth Gabrielsen.

Svenske Sävehof og Lubin fra Polen var blant dem som fikk plass isteden. Ingen av dem tok et eneste poeng på 14 kamper i gruppespillet denne sesongen.

Kenneth Gabrielsen Trener Storhamar

Storhamar-treneren ønsker ikke å si for mye om situasjonen i påvente av en ny søknadsprosess.

Vinneren av det norske sluttspillet får automatisk plass i Champions League. Vipers er klare favoritter. Storhamar må i tilfelle bli vurdert inn i det beste selskap av det europeiske håndballforbundet (EHF).

Danske Ikast – med Stine Skogrand og Ingvild Bakkerud – fikk Champions League-plass etter seieren i fjorårets European League.

– Nå har vi levert den beste søknaden vi kan. Det er det viktigste for oss sportslig. Men vi vet ikke hva som skjer. Vi har ikke kontroll på det, sier Gabrielsen.

Han var, på klubbens hjemmeside, kritisk til Norges Håndballforbund etter at Champions League-plassen røk i fjor.

– Det hjelper ikke at Kåre Geir Lio sier at det «var veldig synd» at Storhamaer ikke blir å finne i Champions League neste sesong, meldte Gabrielsen.

Kåre Geir Lio President Norges Håndballforbund

Håndballpresidenten hevder Norges Håndballforbund ikke har sviktet Storhamar.

– Storhamar var veldig skuffet og det var en fortvilelse i det utsagnet. Jeg har snakket med dem og forklart hvordan ting henger sammen og hvordan vi jobber. Det går ikke an å drive lobbyvirksomhet for å få klubber inn i Champions League. Slik er ikke europeisk håndball. Det er veldig ordentlige prosesser, sier Kåre Geir Lio til VG.

Han er helt åpen på at det langt fra teller alt et lag er sportslig sett er et av de 16 beste i Europa. Klubben vurderes også ut fra flere kommersielle faktorer.

– EHF har valgt sine kriterier og følger dem. De har gode svar på hvorfor de velger som de gjør, sier Lio.

– Det sportslige er én av 7–8–9 kriterier. Svaret er at andre blir valgt foran Storhamar på andre kriterier enn det sportslige. Det kan en like eller ikke like. Men det er der det europeiske håndballforbundet står nå. Det handler om spillet mellom sport og marked, mener håndballpresidenten.

– Det virker urettferdig?

– Rent sportslig ville jeg ønsket det annerledes, men i et stort bilde som handler om utvikling, så kan jeg forstå det.